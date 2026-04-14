Urtasun reafirma en una carta a Mañueco su compromiso con el Palacio de los Águila, en el que se invierten 11 millones

Archivo - Palacio de los Águila (Ávila). - MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE - Archivo

ÁVILA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha enviado una carta al presidente de la Junta de Castilla y León en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, en la que reafirmado su compromiso con el Palacio de los Águila, en el que se invierten más de 11 millones de euros.

Urtasun reconoce la posibilidad de que la redacción del Plan de Actuación 2026-2028 del Museo del Prado haya podido generar "alguna duda" al no citar expresamente al Palacio de los Águila y por ello con la carta trata de aclarar el compromiso del Ministerio de Cultura con la ciudad de Ávila y los planes del Museo del Prado en ella, han informado a Europa Press fuentes ministeriales.

En su misiva, Urtasun explica que el Ministerio de Cultura y el Museo del Prado siempre han sido firmes en su compromiso con esta ciudad, y por eso siempre ha estado presente en los planes estratégicos del museo desde 2005 hasta la actualidad.

"Quiero reiterarle el compromiso del Ministerio de Cultura con la ciudad de Ávila y con el desarrollo de este proyecto cultural de primer orden, tanto desde el punto de vista patrimonial como de su impacto cultural y territorial", señala en la misiva.

En el caso del Palacio de los Águila, el plan vigente del Museo del Prado contempla el desarrollo de exposiciones temporales en la denominada 'Sala Prado'.

OCHO OBRAS

Además, las líneas de actuación del Museo del Prado en Ávila se han ampliado y por ello próximamente el Museo de Ávila acogerá en depósito ocho obras procedentes del Prado, en el marco del proyecto Prado Extendido, que se cederán para ser expuestas en el museo abulense.

Por otra parte, en su carta Urtasun recuerda que el Ministerio de Cultura está realizando una importante inversión en el Palacio de los Águila para la adecuación integral del edificio, por un valor superior a los 11 millones de euros. Se trata, tal como indica el ministro de Cultura, de "un proyecto cultural de primer orden, tanto desde el punto de vista patrimonial como de su impacto cultural y territorial".

Finalmente, el ministro se ha ofrecido a "avanzar conjuntamente" en la propuesta de Fernández Mañueco de formalizar estos compromisos mediante un convenio "a tres bandas".