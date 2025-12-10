Urtasun ve "imprescindible" un cambio político en CyL para "desalojar" a Mañueco y terminar con "influencia" de Vox

1035030.1.260.149.20251210202021 El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, atiende a los medios a su llegada a un acto de Izquierda Unida para exponer el trabajo del ministerio de Cultura, a 10 de diciembre de 2025, en Valladolid, Castilla y León (España). - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

VALLADOLID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha destacado la importancia de lograr un cambio político para que haya un gobierno progresista en Castilla y León capaz de "desalojar" de la Presidencia de la Junta al 'popular' Alfonso Fernández Mañueco y terminar, igualmente, con la "influencia" de Vox que es tan "profundamente dañina" en el conjunto de España.

En estos términos se ha expresado en declaraciones a los medios antes de participar este miércoles en un acto organizado por Izquierda Unida en la Casa Revilla de Valladolid para exponer el trabajo del Ministerio por la cultura a nivel estatal y en favor de Castilla y León.

Precisamente, el portavoz de Sumar ha hecho énfasis en la necesidad de conseguir un Ejecutivo autonómico que acompañe el esfuerzo que realiza el Ministerio para impulsar la cultura y que trabaje para reforzar los derechos sociales, la sanidad y que ponga los derechos de los ciudadanos en el centro de sus políticas.

SECTOR CULTURAL

El titular de Cultura ha detallado que el encuentro de este miércoles con el sector cultural de Castilla y León se ha organizado con el objetivo de intercambiar opiniones, ver cómo se puede reforzar la cultura y decir de "manera muy clara" que el conjunto de ministros de Sumar ha apostado desde el inicio por la Comunidad.

De hecho, ha señalado que su presencia territorial ha sido "muy importante" en estos últimos meses, mientras que ha destacado que en materia de cultura se han realizado inversiones e intervenciones "muy importantes".

Entre otras cuestiones, se ha referido a la rehabilitación de la muralla de Zamora o la del Teatro Emperador en León, mientras que en Valladolid se ha reforzado la Semana Internacional de Cine (Seminci) con una subvención nominativa.

"Hemos estado volcados todos los ministerios de Sumar, pero también yo desde el Ministerio de Cultura, en reforzar la cultura en Castilla y León, porque es un territorio absolutamente prioritario", ha analizado.

SISTEMA DE VALORES

Por su parte, la coordinadora general del Movimiento Sumar Castilla y León, Marina Echebarría, ha hecho énfasis en la importancia del sistema de valores que representa la cultura, cuyo apoyo "debe ir más allá de pagar corridas de toros y rehabilitar iglesias".

En este sentido, ha explicado que la cultura "se crea por el pueblo y pertenece al pueblo, puesto que tiene que llegar a las personas, no es una cosa que creen o que esté destinada a las élites".

Para ello, ha incidido, tienen que existir políticas públicas culturales frente al "abandono" del Ejecutivo autonómico, que "normalmente hace mutis por el foro y entiende que cumple con rehabilitar iglesias y poco más".

En la misma línea se ha expresado el candidato de la coalición de Izquierda Unida, Movimiento Sumar y Verdes-Equo a la Presidencia de la Junta, Juan Gascón, al subrayar que la Comunidad lleva años gobernada por un Partido Popular que "no termina de saber cómo es capaz de generar cultura".

Por ello se organizan espacios de diálogo como el que se ha materializado en la Casa Revilla de la capital del Pisuerga, que permiten conocer la perspectiva de los profesionales de la danza, el cine o la música.

A este respecto, ha criticado que el sector cultural de Castilla y León es un espacio "muy precarizado" con ayuntamientos y diputaciones que "privatizan demasiados espacios", razón por la que ha expuesto su intención de poner sobre la mesa la escucha activa de las personas que trabajan en este mundo de la cultura.

COALICIÓN DE LA IZQUIERDA

Preguntado por la posibilidad de una unidad en la izquierda con Podemos de cara a unas futuras elecciones en la Comunidad, el portavoz de Sumar ha asegurado que Gascón y Echebarría tiene toda su "confianza personal" para liderar una "candidatura transformadora para lograr un cambio político en Castilla y León".

"Nosotros creemos que el modelo de éxito que nos permitió vencer fue el modelo que construimos el 23J y siempre vamos a estar allí. A partir de ahí, Gascón y Echebarría van a liderar esta candidatura que es la que puede traer el cambio en esta Comunidad", ha concluido.