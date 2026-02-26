La USAL investirá doctor 'honoris causa' al presidente de la República italiana, Sergio Mattarella, el 19 de marzo

SALAMANCA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Salamanca (USAL) investirá doctor 'honoris causa' al presidente de la República italiana, Sergio Mattarella, el 19 de marzo durante un acto que se celebrará en el Paraninfo de la institución universitaria.

La propuesta institucional de Mattarella (Palermo, 1941) ha sido aprobada por el Claustro de Doctores el pasado mes de enero, según ha trasladado este jueves el rector, Juan Manuel Corchado, en la sesión del Consejo de Gobierno.

El catedrático emérito honorífico de Filología Italiana por la Universidad de Salamanca, Vicente González Martín, que será su padrino en la ceremonia, ha defendido su propuesta "por sus vínculos culturales con nuestro país, porque es un hombre de la academia, catedrático con numerosas publicaciones; y porque cree en el humanismo, el europeísmo y la concordia entre los pueblos".

González Martín ha subrayado las ideas comunes que comparten la Universidad de Salamanca y el presidente Mattarella, como son el valor de la cultura, el papel del humanismo y la visión de Europa.

En reiteradas ocasiones, Mattarella ha recordado que la cultura es el "cemento de las democracias y que la educación es el arma más poderosa contra la indiferencia, la desigualdad y la intolerancia".

Licenciado en Derecho por la Universidad romana de 'La Sapienza' fue profesor de Derecho Parlamentario en la Universidad de Palermohasta 1983.

Su actividad científica y sus publicaciones se han referido fundamentalmente a temas relacionados con el Derecho Constitucional. También presentó informes y ponencias en congresos de estudios jurídicos, e impartió cursos de maestría y de especialización en varias universidades.

Además, ha publicado libros sobre su actividad parlamentaria y de gobierno y su recorrido político, enmarcado en la corriente de pensamiento católico-social y reformado, arrancó como diputado por la Democracia Cristiana en 1983 en la circunscripción de la Sicilia occidental.

Durante siete legislaturas formó parte de la Cámara de Diputados y ocupó varios ministerios y en 2011 entró a formar parte del Tribunal Constitucional y en 2015 fue elegido décimosegundo presidente de la República italiana, cargo para el que ha sido reelegido.

La concesión del doctorado 'honoris causa' es la máxima distinción académica que otorga la Universidad de Salamanca y nombra a figuras de reconocido prestigio internacional en el ámbito científico, cultural, profesional o personal.