El uso indebido del móvil motiva una de cada tres denuncias por distracciones al volante en CyL

VALLADOLID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El uso indebido del móvil motiva una de cada tres denuncias por distracciones al volante en Castilla y León, según reflejan los resultados de la última campaña especial de vigilancia y control desarrollada por la Dirección General de Tráfico en la Comunidad.

Entre los días 5 y 11 de este mes, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en Castilla y León formularon un total de 680 denuncias por distracciones al volante, de las que 229 (un 34 por ciento) fueron por utilizar indebidamente el teléfono móvil, una infracción que conlleva la pérdida de seis puntos del permiso de conducir.

Durante la semana de campaña, se efectuaron 964 controles y fueron controlados 27.056 vehículos, de los cuales 674 fueron denunciados por distintas infracciones relacionadas con distracciones.

Tras el uso indebido del móvil, conducir con cascos o auriculares conectados a reproductores de sonido, con 45 denuncias, y abrocharse el cinturón de seguridad durante la conducción, con 35, se situaron como las conductas más sancionadas.

También se registraron 18 denuncias por leer al volante, once por buscar objetos con el vehículo en marcha, ocho por distraerse con los ocupantes del vehículo, 14 por conducir comiendo y una por fumar.

Asimismo, se formularon sies denuncias por usar indebidamente sistemas de navegación y cinco por utilizar otros sistemas de comunicación. Por último, 170 denuncias se debieron a otros tipos de distracciones durante la conducción.

ALCOHOL Y DROGAS

Los controles preventivos realizados durante la campaña permitieron también detectar conductas relacionadas con el consumo de sustancias.

En concreto, 44 conductores fueron denunciados por el añadido de conducir con tasas de alcohol superiores a la permitida, además de incurrir en alguna distracción, y 94 dieron positivo en drogas.