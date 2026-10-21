USO reivindica la reducción de carga lectiva, ratios y burocracia y la mejora salarial para enseñanza concertada de CyL

VALLADOLID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Enseñanza de USO Castilla y León (FEUSO CyL) afronta las elecciones sindicales en los centros de enseñanza concertada de la comunidad para el curso 2026-2027 con el objetivo de "reforzar" la representación de los trabajadores y lograr avances en sus condiciones laborales.

La organización ha trasladado a la Consejería de Educación sus demandas prioritarias para el sector, que incluyen la reducción de la carga lectiva del profesorado mediante la defensa de las 18 y 23 horas, la bajada de las ratios de alumnado por aula, la disminución de la carga burocrática, la mejora de las condiciones salariales del Personal de Administración y Servicios (PAS) y la implantación de una carrera profesional con un calendario definido.

El sindicato ha expresado que la interlocución con la Administración autonómica resulta positiva, si bien ha remarcado que el diálogo debe traducirse en avances concretos para los profesionales.

Asimismo, la central sindical ha señalado la importancia del proceso electoral que se extenderá por los centros concertados de la Comunidad durante este curso, al considerar que la representación debe acompañarse de una actividad permanente y no limitarse a los periodos electorales.