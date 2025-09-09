Utilizan barras de hierro para dar una paliza a un matrimonio que estuvo hospitalizada 20 días en Salamanca

Archivo - Imagen de archivo de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

SALAMANCA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cinco personas de una misma familia se encuentran a disposición judicial en Salamanca después de dar una paliza a un matrimonio, que tuvo que estar hospitalizada 20 días, con palos y barras de hierro.

Los hechos se produjeron cuando el matrimonio víctima de la agresión se encontraba en los alrededores de su vivienda y los agresores llegaron al lugar. Tras rodear al marido empezaron a golpearle con palos y objetos contundentes para más tarde continuar con las agresiones a la mujer, informa la Subdelegación del Gobierno a Europa Press.

Cuando terminaron de darles golpes, los autores de los hechos salieron corriendo del lugar no sin antes amenazar a las víctimas para que no denunciaran lo ocurrido.

El hijo de los agredidos presenció la paliza a sus padres, que tuvieron que permanecer en el hospital 20 días debido a las lesiones que presentaban.

Fruto de estas declaraciones y de las indagaciones posteriores realizadas, los agentes identificaron a los cuatro hombres y la mujer que habían protagonizado la agresión a los que detuvieron poco después.

Los detenidos se han puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Salamanca.