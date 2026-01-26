UVA destina 2,3 millones a ampliar el Centro de Simulación Clínica con una sala específica para Atención Primaria

1045793.1.260.149.20260126133508 Antonio Largo y Alejandro Vázquez, en una de las salas del centro de simulación. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Valladolid ha destinado 2,3 millones a la ampliación de las instalaciones del Centro de Simulación Clínica Avanzada de la Facultad de Medicina que cuenta, entre otras salas, con una específica para reproducir una consulta de Atención Primaria.

"El hecho de que tengamos en este centro de simulación una sala específica para una consulta de Atención Primaria va en ese orden de intentar paliar el déficit de profesionales en esta especialidad. La Atención Primaria es muy importante y, de alguna forma, con esto creemos que podemos contribuir a que se resalte el trabajo de estos profesionales", ha admitido el decano de la Facultad, Eduardo Arranz, que junto con el rector de la UVA, Antonio Largo, y el responsable del centro, Francisco Martín, han presentado las instalaciones.

Antonio Largo, en declaraciones a los medios, ha subrayado que con esta inversión se "refuerza la modernización" de esta facultad para "estar siempre en la vanguardia de la formación". En su intervención, ha detallado que por el centro han pasado, desde 2017, "más de 2.000 estudiantes" que valoran el mismo e, incluso, reclama que se pueda acceder a él antes del tercer curso como está estipulado al darles "unas perspectivas, unas competencias y una formación complementaria a la que reciben en las aulas, en los laboratorios y también en su rotatorio, en los hospitales y en los centros de salud".

La inversión ronda los 2, 3 millones, pero que se podrán ampliar en un futuro para la reforma integral del edificio que acoge a la Facultad, ha matizado el rector que ha explicado para indicar que el centro cuenta ahora con dos salas de simulación para pacientes complejos (urgencias, UCI, hospitalización); otra de simulación compleja multinacional que puede dividirse en dos salas operativas; tres salas de debriefing; tres centros de control; sistemas de audio y vídeo para la visualización de los escenarios de simulación en las salas de debriefing o la retransmisión 'on line' en directo; despachos y almacén.

"Este centro nos posiciona muy bien como referente en formación y viene a confirmar que no nos conformamos con los buenos resultados que tenemos en cuanto a la formación de los estudiantes y que se traduce en estar siempre en el 'top ten' de resultados MIR... Es una facultad de referencia en formación, pero además quiere seguir siéndolo, mejorar todavía más y esto es un elemento más", ha añadido.

El decano de la Facultad, Eduardo Arranz, ha remarcado que su objetivo es que la simulación sea, desde el tercer curso, "una especie de columna vertebral de los estudios de medicina". "Realmente el interés de los estudiantes es muy grande", ha agregado para valorar que estas instalaciones pueden servir también para titulaciones como las de Enfermería.

Al hilo de estas palabras, ha avanzado que se ampliarán los servicios a áreas como pediatría y ginecología para detenerse en la Atención Primaria. A preguntas de los medios sobre qué se puede hacer para paliar el déficit de profesionales en este área, Arranz ha precisado aunque desde la universidad es difícil analizar esta situación, sí tratan de ofrecer recursos para potenciarla.

"El hecho de que haya una sala de simulación que reproduzca una consulta de Atención Primaria va en ese camino", ha abundado para reconocer que los estudiantes cuando optan al examen MIR "tienen en su cabeza una serie de áreas o especialidades que les interesan más que otras".

PROFESORES DE FARMACIA

Sobre la búsqueda de docentes para el Grado de Farmacia, que se encardinará en la Facultad de Medicina en el curso 2026-2027 con un número de plazas de nuevo ingreso de 60 en modalidad presencial, el decano ha explicado que están "plenamente trabajado en ello", pero que en los tres primeros cursos muchas de las áreas --fisiología, bioquímica, biología celular, biología molecular-- pueden cubrirse con docentes que ya trabajan en la facultad. "Es a partir del tercer curso donde nos tenemos que poner a buscar profesores más específicos, por lo que todavía tenemos tiempo", ha concluido.