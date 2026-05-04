Valladolid, con 86.000 personas de más de 65, presenta su nuevo Plan de Mayores, que pone foco en la soledad no deseada

Presentación del Plan de Mayores 2026-2029 del Ayuntamiento de Valladolid. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha presentado este lunes el II Plan Municipal para las Personas Mayores que tendrá vigencia hasta 2029 y que busca garantizar la seguridad de las personas mayores, promover un envejecimiento activo preferentemente en su propio hogar y prevenir la soledad no deseada, un "problema" que para el alcalde, Jesús Julio Carnero, es el principal al que atender en este ámbito.

El regidor ha presentado este nuevo plan acompañado por el concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, Rodrigo Nieto, en un acto en el que han presentado el nuevo documento, que consta de 156 acciones de las cuales estiman que el 38 por ciento son nuevas o reforzadas.

El plan realiza un diagnóstico con datos de la situación de los mayores en la ciudad, que cuenta según datos del Padrón de Habitantes con 86.051 personas de más de 65 años, de los cuales el grupo más numeroso son los comprendidos entre 65 y 74 años, que representan casi la mitad del total (39.605). Por ello, ha explicado el regidor, "muchas de las claves" de las medidas que se pretenden adoptar van encaminadas a estas personas.

Entre las novedades más destacadas del plan se ha incidido en la atención que se pretende tener con la soledad no deseada, un "problema" que en el que el alcalde ha insistido en la preocupación que genera al resultar complicado para el Ayuntamiento conocer datos concretos de personas afectadas por que "a veces no saben que están en esa situación ni los propios afectados".

En esta atención están en marcha ya varios proyectos "piloto" y alguno de ellos con la utilización de la inteligencia artifical (IA), como el proyecto 'Pérgola', que, en la zona de Cuatro de Marzo ha detectado personas que puedan estar afectadas por estas situaciones y, mediante la realización de cuestionarios telefónicos ha podido determinar las necesidades y "si es así, activar la atención a través de la red establecida en los Centros de Vida Activa o los CEAS".

También se pondrá en marcha próximamente una herramienta tecnológica como la App 'Senior VA', que permitirá que cada persona mayor conozca oferta de actividades y servicios adaptados a sus intereses y necesidades. Actualmente se encuentra en fase e prueba, y cuando esté testada se abrirá para ser utilizada por cualquier persona mayor.

'VALLADOLID A TU LADO' EN ARTURO EYRIES Y PRÓXIMAMENTE, EN PILARICA

Otro programa dedicado a la atención de situaciones de soledad es el denominado 'Valladolid a tu lado', que también ha comenzado a funcionar como proyecto piloto en la zona de Arturo Eyries, donde se han confeccionado dos grupos de personas mayores de la zona, con los que trabajará un equipo de profesionales especializados en distintas áreas.

Actualmente, este programa que el alcalde ha definido como "importantísimo" pues puede aportar datos "fundamentales", se trata de "delimitar" el funcionamiento para que se extienda a otras zonas de la ciudad. Carnero ha apuntado que la próxima será Pilarica.

Otra novedad que se ha comenzado a poner en prueba es el denominado programa 'OKencasa', destinado a los cuidadores para que puedan contar con "momentos de respiro". Participarán, por ahora, 20 familias y 28 cuidadores, en un periodo de entre 4 y 5 meses para probar el funcionamiento en tiempo real y el entorno real de este servicio con el fin de "evaluar la satifacción, comprobar su viabilidad técnica y valorar futura implantación en políticas públicas.

El programa incorpora, además, un sistema inteligente de detección, que permite identificar situaciones de sobrecarga o riesgo y activar respuestas preventivas, mejorando el bienestar de las personas cuidadoras.

En otros ámbitos se pretende dar un "impulso" a la participación y la ciudadanía activa mediante nuevos canales de comunicación, como fomento del voluntariado, el ocio inclusivo, la actividad física adaptada y el aprendizaje a lo largo de la vida.

INFRAESTRUCTURAS

También se impulsa la modernización de los Centros de Vida Activa, que se buscará que sean más abiertos, inclusivos y conectados con el entorno social, así como el acceso a la información a través de nuevos canales digitales y presenciales.

En cuanto a los centros, Carnero ha detallado que están en marcha dos obras importantes para la creación de un nuevo centro de vida activa (CVA) en la zona centro de la ciudad, en la calle Leopoldo Cano, cuya primera fase --de las dos que contará-- podría estar concluida para su puesta en funcionamiento a finales de 2026 o principios de 2027, según el alcalde.

Otro proyecto en marcha es la ampliación del CVA de Arca Real, que contará con tres nuevos módulos cuando concluyan "en breve" las obras. También se encuentra próxima a su fin la obra de sustitución de las cubiertas del centro de mayores de Pajarillos.

Más áreas de trabajo son la adaptación del entorno urbano y la vivienda con medidas de accesibilidad, movilidad y adecuación de espacios; el refuerzo del ocio, la cultura y la actividad física adaptada.

Entre sus principales líneas de actuación también se ha destacado la creación de entornos accesibles, la mejora continua de los servicios públicos, el fortalecimiento de redes de apoyo comunitario y la puesta en marcha de medidas para prevenir la soledad no deseada, la exclusión social y la vulnerabilidad económica.

DATOS

Otros datos que muestra el documento de presentación del plan, además de que "más de cuatro de cada diez personas mayores de 65 años" tienen edades comprendidas entre 65 a 74 años.

La zona de la ciudad con más personas mayores es Huerta del Rey-Fuente el Sol-Girón, con 17.943; seguida por Arturo Eyries-Arco de Ladrillo Sur, con 14.030, y Delicias Norte-Estación-Arco de Ladrillo con 11.884. Estos tres distritos concentran más del 50 por ciento del total de mayores de 65 años de la ciudad.

Por el contrario, las Zonas Periféricas (con solo 1.039 personas mayores), Centro Histórico-San Benito-Poniente (1.356) y Universidad-Santa Cruz-Esgueva (1.485) tienen una presencia mucho menor de personas mayores respecto al total de la ciudad.