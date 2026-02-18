Valladolid abre una nueva convocatoria de ayudas para favorecer la autonomía personal de personas dependientes en 2026

Las ayudas prevén una cuantía de hasta 1.800 euros para actuaciones de adaptación del hogar y 1.000 para adquirir productos de apoyo

Europa Press Castilla y León
Publicado: miércoles, 18 febrero 2026 12:10
   VALLADOLID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

   El Ayuntamiento de Valladolid ha abierto el plazo de solicitud de las ayudas económicas destinadas a favorecer la autonomía personal y la permanencia en el domicilio de personas en situación de dependencia para el año 2026 que prevén cuantías de hasta 1.800 euros para actuaciones de adaptación del hogar y hasta 1.000 para la adquisición de productos de apoyo.

   Estas ayudas tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas dependientes mediante la adaptación funcional del hogar y la adquisición de productos de apoyo, lo que facilita que puedan vivir en su entorno habitual con mayor seguridad y autonomía.

   Serán subvencionables los gastos realizados o previstos entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de marzo de 2027, han detallado fuentes municipales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

   Las personas solicitantes deberán estar empadronadas en Valladolid, tener reconocido un grado de dependencia II o III, acreditado por la Junta, disponer de ingresos mensuales inferiores a 1.200 euros y contar con un capital mobiliario no superior a 12.600 euros.

   El Consistorio ha señalado que el plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 30 de septiembre y las personas interesadas podrán obtener más información en el Servicio de Personas Mayores e Iniciativas Sociales, llamando al teléfono 983 426 111.

