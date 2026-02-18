Valladolid abre una nueva convocatoria de ayudas para favorecer la autonomía personal de personas dependientes en 2026

VALLADOLID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha abierto el plazo de solicitud de las ayudas económicas destinadas a favorecer la autonomía personal y la permanencia en el domicilio de personas en situación de dependencia para el año 2026 que prevén cuantías de hasta 1.800 euros para actuaciones de adaptación del hogar y hasta 1.000 para la adquisición de productos de apoyo.

Estas ayudas tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas dependientes mediante la adaptación funcional del hogar y la adquisición de productos de apoyo, lo que facilita que puedan vivir en su entorno habitual con mayor seguridad y autonomía.

Serán subvencionables los gastos realizados o previstos entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de marzo de 2027, han detallado fuentes municipales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Las personas solicitantes deberán estar empadronadas en Valladolid, tener reconocido un grado de dependencia II o III, acreditado por la Junta, disponer de ingresos mensuales inferiores a 1.200 euros y contar con un capital mobiliario no superior a 12.600 euros.

El Consistorio ha señalado que el plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 30 de septiembre y las personas interesadas podrán obtener más información en el Servicio de Personas Mayores e Iniciativas Sociales, llamando al teléfono 983 426 111.