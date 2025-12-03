Valladolid acoge el 13 de diciembre la I Feria de Educación Internacional en Castilla y León

VALLADOLID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Congresos Conde Ansúrez acogerá el día 13 de diciembre la primera Feria de Educación Internacional en Castilla y León (FEI 2025), que conecta a docentes, futuros docentes y también a familias con hijos interesados en estudiar en el extranjero con los sistemas educativos de Canadá e Irlanda, referentes internacionales en innovación y calidad.

La jornada (10.00-14.00 y 16.30-20:.00) ofrecerá talleres prácticos para profesores, recursos pedagógicos y charlas de especialistas como Sara Casillas Esteban, Víctor Pérez Acebes, David Ruiz, Teresa M. Julián y Raquel Paré, así como asesoramiento experto para familias sobre programas académicos, convalidaciones y oportunidades académicas en ambos países.

FEI 2025 convierte a Valladolid en un punto de encuentro clave para quienes desean actualizar su práctica docente o explorar opciones educativas internacionales para estudiantes de Educación Secundaria y Bachillerato, según informan fuentes de la organización.

Entrada gratuita previo registro en: www.feriaeducacioninternacional.com