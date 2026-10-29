Valladolid acoge el 15 de noviembre los actos del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Siniestros Viales - AVATA

VALLADOLID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Valladolid acogerá el próximo día 15 de noviembre los actos conmemorativos del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Siniestros Viales, bajo la organización conjunta de la Fundación AVATA, AESLEME Castilla y León y la Asociación de Motoclubes de Valladolid.

El programa conmemorativo se iniciará a las 11.30 horas en la plaza del Milenio, punto desde el que partirá una caravana integrada por motociclistas y ciclistas con destino a la plaza de Portugalete, según informaron a Europa Press fuentes de la organización.

En este segundo enclave comenzará a las 12.00 horas el acto central de la jornada, momento en el que está previsto el reparto del lazo solidario de color naranja entre los asistentes.

La cita incluye asimismo una intervención musical a cargo de los alumnos del Conservatorio Profesional de Valladolid, a la que sucederán la lectura del manifiesto oficial y la posterior entrega de reconocimientos.

El homenaje contempla para su cierre la celebración de un minuto de silencio y una ofrenda floral ante la escultura erigida en memoria de las víctimas, en una jornada que suma la colaboración de cuerpos de seguridad, servicios de emergencias, entidades, instituciones y distintas asociaciones.