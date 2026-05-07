Valladolid acoge el Congreso de Comunicación y Salud, orientado a mejorar la comunicación clínica con los pacientes - SEMFYC

VALLADOLID 7 May. (EUROPA PRESS) -

Valladolid acoge desde este jueves y hasta el sábado el Congreso de Comunicación y Salud, en el que se dan cita profesionales de la salud interesados en "mejorar la comunicación clínica y fortalecer la relación con los pacientes".

El evento, organizado por la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc), en colaboración con la sociedad anfitriona, la Sociedad Castellana y Leonesa de Medicina de Familia y Comunitaria (Socalemfyc), incluirá contenidos sobre "entrevistas motivacionales, comunicación en pacientes con trastornos del espectro autista, necesidades espirituales en cuidados paliativos o el papel de la comunicación en contextos de exclusión social", según ha señalado Semfyc en un comunicado recogido por Europa Press.

El coordinador del comité organizador del Congreso de Comunicación y Salud, Luis Aguilera, ha explicado que uno de los ejes del Congreso será "el abordaje de situaciones difíciles en la práctica clínica diaria, especialmente aquellas que no siempre se manifiestan de forma evidente", al matizar que "la agresividad en consulta no siempre se ve de forma clara".

Ante este tipo de escenarios, Aguilera ha puesto el acento en la adquisición de habilidades prácticas. "Lo primero es no entrar al choque. Funciona mucho reconocer la emoción del paciente sin entrar en la discusión. Esto reduce la tensión y permite avanzar en la consulta", ha señalado.

Este enfoque del Congreso conecta también con una "preocupación creciente" en el ámbito sanitario, por "el aumento de agresiones a profesionales, especialmente entre los más jóvenes, puesto que suelen estar más expuestos".

Por otra parte, el Congreso abordará otros "retos actuales", como la necesidad de incorporar nuevos enfoques terapéuticos o el papel de la inteligencia artificial en la relación clínica, sobre la que Aguilera ha mencionado que puede ser "una herramienta de apoyo útil", pero no tiene la capacidad de "sustituir la conexión humana".

Asimismo, se trabajará "el cambio de enfoque en el abordaje de problemas de salud mental", para orientarlo hacia "la búsqueda de soluciones", de manera que el paciente no se quede "anclado en el origen del malestar", ha explicado el experto.

El programa también incluye contenidos centrados en la atención a la diversidad funcional, con el foco puesto en "la personalización de la comunicación" y en garantizar "la autonomía del paciente como elemento clave de la relación terapéutica".

El congreso comienza esta tarde --19.00 horas-- y contará con la intervención de autoridades institucionales y representantes de las entidades organizadoras, así como del Comité Organizador.

PROGRAMA

Durante tres jornadas, el programa combinará talleres prácticos, mesas temáticas y espacios participativos que abordarán la comunicación desde múltiples perspectivas como, por ejemplo, la consulta clínica, la comunidad, la docencia o los entornos tecnológicos.

Entre las mesas temáticas y los espacios participativos se incluirán foros de investigación, presentaciones de comunicaciones científicas y actividades centradas en la integración de las artes en la práctica sanitaria, para reforzar "una visión interdisciplinar de la comunicación en salud".

Por su lado, el coordinador del programa de Comunicación y Salud de la Semfyc, Miguel Mora, ha afirmado que este congreso supone "una revisión y una renovación con el compromiso con la metodología docente y la implicación en la formación", así como con "la continuidad al desarrollo de habilidades comunicativas que siguen permitiendo y mejorando la atención centrada en la persona".