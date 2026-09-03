Valladolid acoge el fin de semana el XIX Concurso-Exposición Internacional de Modelismo con talleres y feria comercial

Valladolid acoge este fin de semana el XIX Concurso-Exposición Internacional de Modelismo - ASOCIACIÓN CULTURAL VALLISOLETANA DE MODELISMO

VALLADOLID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Valladolid acogerá este fin de semana, los días 5 y 6 de septiembre, el XIX Concurso-Exposición Internacional de Modelismo, organizado por la Asociación Cultural Vallisoletana de Modelismo (ACVAM), que se celebrará en el Colegio La Salle, situado en la calle Simón Aranda, y que incluirá un concurso puntuable para el Campeonato de España de Modelismo Estático 2026 y una feria comercial.

El presidente de la asociación, José Miguel Pérez, ha explicado que la asociación ha optado por celebrar el concurso con carácter bianual debido al trabajo que requiere su organización y a distintos factores externos, entre ellos las condiciones para disponer de espacios públicos en los que ofrecer una feria comercial y la disposición de las piezas.

Precisamente, la cita contará con alrededor de ocho expositores, entre tiendas y empresas del sector procedentes de distintas localidades, que participarán en la feria comercial y también ofrecerán talleres y charlas para los visitantes.

El concurso reunirá trabajos de modelistas procedentes principalmente de España, aunque en anteriores ediciones también ha con participantes de fuera del país, principalmente de Portugal por su cercanía, aunque también de Francia e incluso Italia, además de asociaciones de distintas zonas de España.

Según ha detallado el presidente de Acvam, en la edición celebrada hace dos años se presentaron alrededor de 500 piezas entre maquetas, figuras y bustos de casi un cententar de participantes.

El programa incluye también charlas y pequeñas demostraciones, entre ellas una actividad de iniciación a la pintura de figuras dirigida a los niños durante el sábado.

BASES DEL CONCURSO

Entre las categorías previstas figuran vehículos militares, escenificaciones, figuras, ciencia ficción y fantasía, barcos, vehículos civiles y aviones, además de una categoría de miscelánea para piezas que no encajen en las anteriores.

Las bases establecen una categoría juvenil para participantes de hasta 16 años y un concurso sénior, de carácter 'open', para mayores de esa edad.

Dentro de las distintas clases se concederán premios de Oro, Plata, Bronce y Mención de Honor, además de un galardón a la Mejor Obra del Concurso y otros reconocimientos especiales.

Las obras se expondrán de forma anónima y deberán haber sido montadas y/o fabricadas y pintadas en su totalidad por el concursante.

Las bases contemplan además distintas modalidades en función del tipo de pieza presentada. En el apartado de vehículos militares se incluyen maquetas sin transformar, transformadas, de fabricación propia y de distintas escalas, mientras que las escenificaciones permiten representar escenas con figuras humanas o animales, vehículos y diferentes ambientes.

El concurso también cuenta con categorías específicas para figuras, ciencia ficción y fantasía, barcos, vehículos civiles y aviones.

En cuanto a la participación, las obras se presentan de forma anónima y el jurado puede reclasificar una pieza si considera que ha sido inscrita en una categoría que no le corresponde.

Asimismo, la organización establece que las maquetas deberán haber sido montadas y/o fabricadas y pintadas íntegramente por el concursante y no se admitirán piezas montadas o pintadas en fábrica. En las categorías de transformación o 'Scratch' se podrá solicitar documentación, fotografías u otros materiales que permitan valorar el trabajo realizado.

Cada modelista podrá optar a una medalla por clase y el jurado concederá, según estime oportuno, reconocimientos de Oro, Plata, Bronce y Mención de Honor.

Las bases contemplan también un premio a la Mejor Obra del Concurso y dos reconocimientos especiales: el Premio José Ramón Santos (Plásticos Santos) y el Premio Especial 'Ferrer Dalmau', dedicado a una figura, vehículo militar o escenificación con temática del Ejército español de todos los tiempos.

La organización establece además una cuota de inscripción de cinco euros, que se reduce a cuatro euros para las inscripciones realizadas 'online', con independencia del número de obras presentadas, mientras que los concursantes de la categoría juvenil están exentos.

La feria comercial permanecerá abierta el sábado 5 de septiembre de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, y el domingo 6 de 9.30 a 13.00 horas, coincidiendo esta última franja con la entrega de premios.