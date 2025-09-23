Valladolid acoge mañana una movilización estatal para pedir la profesionalización del personal de extinción de incendios

Cartel de la manifestación estatal convocada en Valladolid para pedir la profesionalización del personal de extinción de incendios
La capital vallisoletana acogerá mañana, miércoles 24 de septiembre, una manifestación estatal convocada por los sindicatos CCOO y UGT para exigir condiciones dignas de trabajo para los profesionales encargados de la prevención y extinción de incendios, entre ellos bomberos forestales, agentes medioambientales y otros operativos que protegen los bosques y el medio rural.

Bajo el lema 'Profesionalizar para proteger nuestros bosques', la manifestación partirá a las 12.00 horas de la sede de la Delegación del Gobierno y concluirá en la plaza de las Cortes de Castilla y León donde se celebra la última sesión del pleno ordinario.

Los convocantes de esta movilización de carácter estatal exigirán una serie de medidas para garantizar "un trabajo digno y seguro" para los profesionales de los operativos de prevención y extinción de incendios, entre ellas la regulación de los tiempos de trabajo y "salarios decentes" para asegurar una remuneración justa y evitar "jornadas extenuantes".

Seguridad y salud laboral y priorizar la protección física y emocional de los trabajadores "en un entorno de alto riesgo" y formación continua "para que los operativos estén preparados para enfrentar los desafíos del cambio climático y la creciente amenaza de incendios forestales" son otras de las reivindicaciones de CCOO y UGT con esta movilización.

Los convocantes también exigirán la profesionalización de los operativos de prevención y extinción de incendios, "con equipos cien por cien públicos, estables y bien dimensionados que trabajen durante los 365 días del año". Asimismo, defenderán una equiparación de las condiciones laborales y retributivas de todos los bomberos forestales del país y reclamarán una política antiincendios global y uniforme "y perfectamente coordinada".

Los sindicatos han recordado que han solicitado desde hace años una mayor inversión en la gestión y aprovechamiento de los montes, "además de un impulso a los trabajos de prevención de incendios para evitar tragedias que afectan a nuestros recursos naturales y a la seguridad de los ciudadanos".

