Valladolid acoge desde este viernes el Encuentro de Queserías que contará con 28 expositores

Francisco Fuentes (i), Roberto Migallón y Moisés Santana. - DIPUTACIÓN

VALLADOLID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El VI Encuentro de Queserías de Valladolid 'Vallaqueso', que organiza la Diputación del 23 al 25 de octubre en el Espacio La Granja, contará con un total de 28 expositores de la marca Alimentos de Valladolid.

Según ha informado la institución provincial a través de un comunicado, los expositores participantes se distribuirán en dos plantas para ofrecer una "amplia selección de quesos curados, semicurados, viejos, añejos, pastas blandas, fundidos, azules y cremas".

Asimismo, la representación gastronómica presente en la feria se completará con otros productos locales como frutos secos, fruta fresca, trufas, panadería, repostería, cerveza e hidromiel.

La Diputación ha destacado la importancia de este sector para la provincia de Valladolid, "que atraviesa un momento decisivo propiciado por la incorporación de jóvenes que aportan una combinación de tradición y tecnología".

Junto a la zona expositiva, el encuentro ha programado diversas actividades para mayores de 18 años en el QBO - Espacio La Granja. La oferta incluye una 'Cata de queso y vino' el viernes 23 de octubre, la cita 'De Valladolid al Mundo' el sábado 24 y el 'Aperitivo Musical' el domingo 25.

Ante la rápida demanda de entradas para estas sesiones, se ha añadido una nueva propuesta denominada 'Jazz y Queso' para el sábado a las 19.00 horas, cuyas plazas se pueden solicitar en la web de Alimentos de Valladolid.

La feria mantendrá un horario de apertura el viernes de 17.00 a 21.00 horas; el sábado de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas; y el domingo de 11.00 a 15.00 horas, siendo el acceso totalmente libre para el público.