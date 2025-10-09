Valladolid acogerá la 54 Asamblea de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio

El presidente de la Cámara de Comercio de Valladolid, Víctor Carmanzana, (tercero por la izquierda) en el acto de clausura de la apertura del curso económico de Castilla y León. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Valladolid acogerá la 54 edición de la Asamblea General de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio (AICO), de la que forman parte 23 países.

Así lo ha avanzado el presidente de la Cámara de Comercio de Valladolid, Víctor Caramanzana, en el marco de la clausura del acto de 'Apertura del curso económico de Castilla y León 2025' que se ha desarrollado en el Salón de Plenos de la entidad cameral y ha contado con la participación del presidente de la Cámara de Portugal en España y director general y vicepresidente de la Fundación Repsol, Antonio Calçada.

Caramanzana, en declaraciones a los medios recogidas por Europa Press, ha asegurado que en octubre se celebrará el encuentro de esta Asociación, que ha recordado que conforman 23 países, entre ellos Estados Unidos, Portugal o España.

"Es un hito histórico traer aquí esta cumbre", ha añadido el presidente de la Cámara", quien ha explicado que se trata de un encuentro preparatorio en el ámbito económico para una cumbre de Estado, que se desarrollará en noviembre.

Carmanzana ha asegurado que están "muy ilusionados" con esa cumbre y se ha mostrado seguro de que todas las administraciones van a apoyar el encuentro.

Por otro lado, ha añadido que la Cámara de Valladolid ha "recogido el guante" del presidente de la Cámara de Comercio de Portugal en España, Antonio Caçada, de que la instición que preside y las cámaras de Castilla y León, y la de Valladolid en particular, celebren una cumbre bilateral para poder aportar datos y conocimientos para esta Asamblea General.