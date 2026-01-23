Valladolid acogerá el II Congreso Estatal de Juventud en la segunda quincena de septiembre

VALLADOLID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Valladolid acogerá, durante la última quincena del próximo mes de septiembre, el II Congreso Estatal de Juventud con Discapacidad, un encuentro de ámbito nacional que reunirá a 125 jóvenes con discapacidad, con edades comprendidas entre los 18 y los 35 años, procedentes de distintos puntos del país.

Este segundo congreso, de carácter bienal, da continuidad al I Congreso Estatal de Juventud con Discapacidad, celebrado en Zaragoza en septiembre de 2024, y consolida este foro "como un espacio estable de participación, reflexión y propuesta dentro del movimiento social organizado de la discapacidad", señalan desde la organización.

El II Congreso Estatal de Juventud con Discapacidad está promovido y coorganizado por el CERMI Estatal, la Fundación ONCE y el CERMI Castilla y León, con el objetivo "de alentar, visibilizar y canalizar los nuevos activismos juveniles en favor de la inclusión, los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad, desde las primeras etapas de la militancia cívica y la participación social".

El programa abordará cuestiones "clave" como la identidad de la juventud con discapacidad y su aportación a la corriente general de la población joven, así como las dificultades de acceso a bienes sociales básicos como la educación, el empleo o la vivienda. Asimismo, se analizarán las condiciones necesarias para avanzar hacia entornos universalmente accesibles que hagan posible una vida independiente efectiva, la situación específica de las mujeres jóvenes con discapacidad y el compromiso cívico a través de la militancia asociativa en el seno del movimiento de la discapacidad.

"Con la celebración de este congreso, el Movimiento CERMI refuerza su compromiso con la participación activa de las personas jóvenes con discapacidad, reconociendo su papel esencial en la construcción de una sociedad más inclusiva, equitativa y cohesionada, y situando a Castilla y León como territorio de referencia en el impulso del liderazgo juvenil con discapacidad", finaliza el comunicado.