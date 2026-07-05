Valladolid acogerá este lunes la segunda edición del concurso 50 Panaderos TOP de España

Algunos de los panes elaborados en la primera edición del concurso 50 Panaderos Top de España, celebrada en 2025 en Valladolid - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La excelencia de la panadería artesana se dará cita este lunes, 6 de julio, en el Edificio QBO de la Diputación de Valladolid con la celebración de la segunda edición del concurso 50 Panaderos TOP de España, un reconocimiento que distingue "el talento, la dedicación y el compromiso" de los profesionales que contribuyen a prestigiar el pan artesano en el país.

El certamen reunirá a panaderos procedentes de todas las provincias de Castilla y León en una jornada que servirá como punto de encuentro para "compartir experiencias, impulsar la innovación y valorar el trabajo de un sector en constante evolución", según ha expresado la institución provincial en un comunicado recogido por Europa Press.

La jornada comenzará con la recepción de panes presentados a concurso, que serán identificados mediante un sistema de codificación para garantizar el anonimato de los participantes, y, posteriormente, un jurado profesional evaluará cada pieza sin conocer la identidad de su autor y valorará aspectos como el aspecto exterior, la cocción, la corteza, la miga, el aroma, el sabor y la calidad global del producto.

El concurso engloba ocho convocatorias en diferentes sedes a nivel nacional con la entrega de las Estrellas DIR-Informática de la Panadería el 14 de septiembre, en el certamen Bilbao Global Bakery Forum.

Desde su creación, el concurso 50 Panaderos TOP de España, ha contribuido a visibilizar el "excelente momento" que vive la panadería española, con el reconocimiento al trabajo diario de maestros panaderos que, desde sus obradores, mantienen viva esta tradición al tiempo que incorporan nuevas técnicas, procesos e ingredientes.