Valladolid acogerá el 7 de noviembre la entrega de los Premios MESTA 2026 del diseño de CyL

VALLADOLID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Zorrilla de Valladolid acogerá el próximo sábado, 7 de noviembre, la gala de entrega de los Premios MESTA 2026, una iniciativa de la Asociación de Diseño de la Meseta (DIME) que busca "reconocer, visibilizar y proyectar el talento y la excelencia creativa" de los profesionales del sector en Castilla y León.

Según ha informado la organización en un comunicado recogido por Europa Press, la ceremonia reunirá a profesionales, estudios de diseño, representantes institucionales, empresas y agentes culturales con el objetivo de constituir un punto de encuentro para el sector creativo autonómico.

Durante la gala se entregarán galardones en 16 categorías diferentes que abarcan disciplinas como la identidad visual, la comunicación, el diseño editorial, el packaging, la ilustración, el audiovisual, el diseño digital y los espacios.

Bajo el lema 'El reflejo de nuestro esfuerzo', la edición de 2026 pretende reivindicar el trabajo previo que conllevan los proyectos, incluyendo los procesos de investigación, la dedicación y el conocimiento aplicados.

Asimismo, los premios ponen de manifiesto el papel del diseño como herramienta estratégica para generar innovación, identidad y valor añadido en la comunidad.