Valladolid se alza con los tres premios del II Concurso de Pinchos y Tapas de CyL, con Jiapan en el primer puesto

Representantes políticos y del sector hostelero en la clausura del II Concursode Pinchos y Tapas de Castilla y León, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de León. - EUROPA PRESS

LEÓN 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Valladolid se ha alzado con los tres primeros premios del II Concurso de Pinchos y Tapas de Castilla y León y el restaurante Jiapan ha obtenido el primer puesto con 'Doce/29', elaborada por Jiale Pan.

La mejor tapa en el Concurso es una propuesta elaborada con un bao relleno de una reducción de lechazo, acompañado de un pesto de piñón de Pedrajas, puerros y cenizas de shitake.

El segundo premio ha recaído en Alejandro San José Birnbaum, del restaurante Habanero Taquería (Valladolid), por la tapa 'Milpa', mientras que el tercer puesto ha sido para Juan Carlos Jiménez Pradas, de Azul Mediterráneo (Valladolid), con 'Belemchazo'.

Los premios se han dado a conocer durante el acto de clausura del Concurso en el Palacio de Exposiciones y Congresos de León, un acto que ha estado conducido por el periodista José Ribagorda, y que ha contado con representantes de las principales instituciones y organizaciones vinculadas al certamen.

El primer premio ha sido entregado por el consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta, José Alberto Díaz Pico; el segundo, por el presidente de la Confederación de Hostelería y Turismo de Castilla y León, Jaime Fernández La Fuente y el tercero, por la concejala de Comercio, Consumo y Fiestas del León, Camino Orejas.

ACCÉSITS

Además de los tres premios principales, el jurado ha otorgado un accésit a la 'Tapa más Tradicional', que ha obtenido la propuesta 'Aquello fue como miel sobre hujuelas', de Marta Alfayate Jimeno, del restaurante 1966 Mangas (Ávila); otro accésit a la 'Tapa más Vanguardista', que ha obtenido 'Berrea', de Adrián Asensio Malillos (restaurante Cuzeo de Zamora) y un tercer accésit al 'Mejor Concepto de Tapa', que ha sido para 'Puceyaki', de David Miranda Castañeda (restaurante Las Kubas de Valladolid).

La entrega de estos reconocimientos ha contado con la participación de Óscar García, presidente de la Asociación de Hostelería de León; Paula Cuervo Santos, jefa de Zona de León de Caja Rural y Gerardo Álvarez Courel, presidente de la Diputación de León.

JURADO PRESIDIDO POR PEPE SOLLA

El encargado de decidir los ganadores ha sido el jurado profesional presidido por el chef gallego Pepe Solla, acompañado por Esther Manzano, Iñaki Bretal, João Oliveira, Luis Arbildua, Susana Martín y Jessica M. Puga.

Durante dos jornadas el jurado ha valorado las propuestas presentadas por los finalistas de las nueve provincias y, para ello, ha tenido en cuenta aspectos como la técnica, el producto, el sabor, la creatividad y la capacidad de cada elaboración para representar la identidad gastronómica de su territorio.

El II Concurso Oficial de Pinchos y Tapas de Castilla y León cierra así una edición que ha reunido en la capital leonesa a algunos de los profesionales y establecimientos más destacados de la gastronomía en miniatura de la Comunidad. El certamen busca poner en valor tanto el talento de los profesionales de la hostelería como la riqueza del producto local y la diversidad gastronómica de las nueve provincias.

LA TERCERA EDICIÓN, EN PALENCIA

Promovido por la Confederación de Hostelería y Turismo de Castilla y León (Hosturcyl) y patrocinado por la Junta de Castilla y León, el certamen se despide de León y toma rumbo hacia Palencia, que acogerá la tercera edición.

El presidente de Hosturcyl, Jaime Fernández Lafuente, ha expresado su compromiso con el relanzamiento gastronómico y turístico de la comunidad autónoma a través de diversas iniciativas y actividades.

Por su parte, Alberto Díaz Pico, ha expresado que los restaurantes participantes de las nueve provincias constituyen una gran representación de la excelencia gastronómica de la Comunidad. "La gastronomía es un factor indispensable para conseguir lo que para nosotros es un reto, un objetivo, que es un turismo de calidad", ha concluido.