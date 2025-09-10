Valladolid celebra la 60 edición de la Feria de Muestras con coches clásicos, exhibiciones policiales y hamburguesas

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y el presidente de la Cámara de Comercio de Valladolid, Víctor Caramanzana Rey, en la presentación de la 60 edición de la Feria Regional de Muestras. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Feria de Muestras de Valladolid celebra su 60 edición con un programa que combina "ocio, comercio y turismo", y que incluye una exposición de vehículos clásicos, una muestra de hamburguesas gourmet y otra sobre las actividades que realizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El presidente de la Cámara de Comercio de Valladolid, Víctor Caramanzana Rey, ha recordado durante la inauguración que hace 60 años se celebró la primera edición y que la feria se ha consolidado como "una herramienta para conseguir que la economía de Valladolid y de Castilla y León sea más productiva y competitiva".

En este marco, Caramanzana ha subrayado que el recinto ferial vallisoletano se sitúa "entre las diez mejores ferias de España", pese a no contar todavía con vuelos internacionales, un reto que ha señalado como objetivo de futuro.

Asimismo, el presidente ha remarcado que el certamen "mantiene su carácter local y apoya el comercio, la gastronomía y las tradiciones de Valladolid", al tiempo que se ha consolidado como "punto de encuentro provincial y local durante las fiestas".

Por su parte, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha recalcado la evolución de la feria desde su origen en 1965 hasta la actualidad, en la que "se asienta en tres ejes fundamentales: ocio, comercio y turismo".

Entre las novedades de este año, Carnero ha destacado la exposición que mostrará las acciones y actividades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que permitirá al público conocer su labor. También ha resaltado la celebración de la Feria de Vehículos de Ocasión y Caravanas, un sector "en auge" que atrae cada vez a más visitantes.

En el ámbito del ocio y la gastronomía, el regidor ha señalado la miniferia 'Burger Revolution', un espacio en el que se podrán degustar "algunas de las mejores hamburguesas de España", así como una exposición dedicada a mostrar la evolución de la feria en sus seis décadas de historia.

"Es un panorama variado que expresa el reconocimiento de la ciudad con la feria y de la feria con la ciudad en este 60 aniversario", ha concluido el alcalde.