Valladolid celebra el domingo la Caminata Popular a beneficio de la Fundación Banco de Alimentos

VALLADOLID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Valladolid celebrará este domingo, 12 de octubre, la VIII Caminata Popular a beneficio de la Fundación Banco de Alimentos, una cita "solidaria y no competitiva" que partirá a las 10.30 horas de la playa de Las Moreras y recorrerá seis kilómetros por la ribera del Pisuerga hasta el Puente del Cabildo.

Se trata de una "actividad lúdica, no competitiva y abierta" a personas de todas las edades, familias, centros educativos y entidades, con un recorrido de carácter circular y una distancia aproximada de seis kilómetros.

La inscripción, con un coste de seis euros, destinará de forma íntegra la recaudación a la compra de alimentos básicos para familias en situación de necesidad, según un comunicado del Consistorio recogido por Europa Press.

Asimismo, los dorsales pueden adquirirse en la planta de Deportes de El Corte Inglés hasta el 11 de octubre, con camiseta conmemorativa incluida hasta agotar existencias de forma presencial, o de forma online hasta el 5 de octubre con ventajas como la reserva de talla de camiseta. Además, se ofrece la opción del 'Dorsal 0' para quienes no puedan participar de forma presencial.

En este marco, la concejala de Participación Ciudadana y Deportes, Mayte Martínez, ha animado a sumarse a la cita con el objetivo de superar el número de caminantes del año pasado y ha agradecido "la solidaridad de los vallisoletanos, que "siempre se implican mucho en estas causas". "Es una iniciativa para disfrutar en familia y apoyar una labor imprescindible en nuestra ciudad", ha destacado.

Por su parte, el vicepresidente de la Fundación, Tomás Pérez, ha recordado que cerca de 12.000 personas de Valladolid y provincia reciben apoyo del Banco de Alimentos a través de las entidades colaboradoras.

Sin embargo, Pérez ha señalado que, aunque la situación es "más favorable que durante la pandemia", ha advertido de las "dificultades" derivadas de los cambios en las ayudas europeas y de la necesidad de garantizar una dieta equilibrada para las familias beneficiarias.

"Lo que queremos es que la ciudadanía disfrute y se sensibilice, porque todavía hay personas que necesitan cubrir necesidades muy básicas como la alimentación", ha subrayado el vicepresidente.