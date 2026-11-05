Valladolid celebra una década del Campeonato Mundial de Tapas con un libro solidario y un pastel conmemorativo

Presentación del libro solidario y pastel conmemorativo. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID.

VALLADOLID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Valladolid conmemora el décimo aniversario del Campeonato Mundial de Tapas 'Ciudad de Valladolid' con dos propuestas protagonistas, la publicación del libro '10 años de cultura de la tapa', cuyos beneficios se destinarán a becas para mujeres estudiantes de cocina, y un pastel exclusivo creado por la Asociación de Confiteros disponible hasta el 15 de noviembre.

La concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez; el director técnico del campeonato, Ángel Moretón, y el presidente de la Asociación de Confiteros de Valladolid, Rafael Mesonero, son quienes han desarrollado esta iniciativa.

El programa conmemorativo busca poner en valor la trayectoria del certamen, su dimensión internacional y su contribución a la promoción de la gastronomía española.

La publicación de '10 años de cultura de la tapa', escrita por la chef Jasbir Kaur y promovida por e-Spain junto al Ayuntamiento de Valladolid, repasa la historia del campeonato desde sus orígenes. Está editada en español e inglés, cuenta con el prólogo de Rafael Ansón y recoge las recetas e historias de ganadores de las nueve primeras ediciones, además de elaboraciones aportadas por los presidentes de las diez ediciones, incluido el actual, Mario Sandoval.

La obra incluye un componente social por deseo de la autora, participante de la primera edición, y los fondos obtenidos con su venta crearán las becas 'Campeonato Mundial de Tapas de valladolid'. Estas ayudas están dirigidas a mujeres de todo el mundo que estudian cocina y quieran acceder a programas de prácticas profesionales en España.

La celebración también llega a los obradores de la ciudad con el pastel X aniversario del Campeonato Mundial de Tapas, elaborado con chocolate negro, escamas de sal y una base de masa choux, así como aceite de oliva virgen extra de Oliduero como ingrediente protagonista.

Doce establecimientos vallisoletanos participan en la iniciativa, El Bombón, Confitería Menta y Chocolate, Confitería Ricardo Blanco, Confitería Chus, El Horno de Guiller, Confitería Manjarrés, Confitería Vitín, Labarga, Pastelería La Francesa, L'Atelier sin gluten, Qrem y Xocoretto. El dulce podrá adquirirse en ellos hasta el próximo 15 de noviembre.

El programa del aniversario se completa con un vídeo conmemorativo sobre los concursos regionales y nacionales celebrados en 2026 en países de los cinco continentes, una chaquetilla exclusiva con el logotipo del décimo aniversario para concursantes y jurado, así como una página en Wikipedia que recopila la historia, evolución y palmarés del certamen.

Con estas acciones, Valladolid refuerza su vínculo con la cultura de la tapa y consolida el campeonato como un proyecto que impulsa internacionalmente la gastronomía española.

La décima edición del Mundial se celebrará el 11 de noviembre con dieciséis cocineros internacionales procedentes de los cinco continentes.