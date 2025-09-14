Valladolid celebra los Premios Amigos del Teatro para reivindicar "la calidad y el amor a este arte vallisoletano"

VALLADOLID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Amigos del Teatro, junto a la Diputación y el Ayuntamiento de Valladolid, ha celebrado este domingo la 36 edición de sus premios, que en esta ocasión han distinguido a siete galardonados de la provincia en reconocimiento a su "calidad y amor por este arte vallisoletano".

La gala, que se ha desarrollado en el Espacio La Granja de la capital, ha contado con la presencia de los premiados y ha estado amenizada con distintas interpretaciones teatrales acompañadas por música en directo.

Únicamente el dramaturgo José Luis Alonso de Santos, distinguido con el Premio Especial del Jurado por su trayectoria, no ha podido asistir a la cita por motivos personales.

En esta edición también han sido reconocidos Barco Pirata Producciones Teatrales, por '14.4'; Joaquín Sancho, por su papel en 'Don Juan Tenorio'; el Festival Olmedo Clásico; Manuel Requejo, de Tiramisú Teatro; el actor Juan Manuel Pérez, por 'Las guerras de nuestros antepasados'; y la actriz Pepa Pedroche, por 'La Regenta'.

En este marco, el director de la Asociación, Pedro Ojeda, ha explicado que los galardones simbolizan "el abrazo del público" y ha defendido que "en escena no se debe distinguir entre artistas profesionales y amateurs, porque todos forman parte de la misma cadena que mantiene vivo el teatro".

La concejala de Cultura del Ayuntamiento, Irene Carvajal, por su parte, ha asegurado que "36 años demuestran la calidad y el amor al teatro de Valladolid" y reivindicó que "esta tierra lleva en su ADN el gen del teatro desde el Siglo de Oro". Además, ha agradecido a los actores, directores y espectadores "su generosidad al sostener el milagro de que la poesía se haga humana".

Por su parte, el vicepresidente de la Diputación, Víctor Alonso, ha recalcado que los premios "ponen en valor el trabajo de quienes impulsan el teatro en la provincia" y ha afirmado que esta actividad "es cultura, emoción compartida y también dinamismo económico".