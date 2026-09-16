Valladolid celebra el sábado la procesión jubilar de San Francisco de Asís por el 800 aniversario de su muerte. - ARZOBISPADO DE VALLADOLID

Once imágenes, 9 de de ellas inéditas, serán portadas a hombros por los comisarios de la Cofradía de la Orden Franciscana Seglar (VOT) VALLADOLID, 16 (EUROPA PRESS)

La familia franciscana de Valladolid, y por extensión toda la ciudad, celebrará este sábado, 19 de septiembre, una procesión extraordinaria para conmemorar el 800 aniversario de la muerte de San Francisco de Asís. Este será uno de los actos centrales de este año Jubilar Franciscano declarado por el Papa León XVI.

La procesión partirá del Convento de Santa Isabel de Hungría a las 19.00 horas. Organizada por la Cofradía de la Orden Franciscana Seglar, estará formada por 11 imágenes que serán cargadas a hombros en 8 pasos. Nueve de esas figuras no han salido jamás a las calles de la ciudad.

El recorrido varía completamente respecto al que la cofradía realiza en la tarde del Jueves Santo y en el se desarrollarán diferentes actos en los que también participarán cofradías y comunidades religiosas de la ciudad: La Pasión, Las Hermanas Concepcionistas, Cofradía de Las Angustias, Cofradía de la Santa Vera Cruz y la Cofradía del Carmen de Extramuros, entre otras.

La procesión recuperará la esencia de aquellas que se celebraban en el desaparecido convento de San Francisco y contará con imágenes de gran calidad entre las que destaca una, obra de Juan de Juni (1560), que representa, precisamente a San Francisco de Asís y que durante el año permanece en la clausura del convento.

Las otras imágenes, según el orden de procesión son: San Diego de Alcalá (S. XIX), Santos Mártires de Japón (S. XVII), San Pedro Regalado (S. XVIII), San Antonio de Padua (S. XIX), Santa Isabel de Hungría y San Luis Rey de Francia (S. XVIII), Santa Clara de Asís (S. XVIII) y La Inmaculada Concepción (S. XIX).

Al regreso de la procesión, en la Plaza Teófanes Egido, sobre la fachada del Archivo Municipal de Valladolid se proyectara 'Valladolid Franciscano', una creatividad multimedia realizada para esta ocasión por los vallisoletanos Producciones Accidentales.

En este audiovisual se recordarán los vínculos que la ciudad de Valladolid y la familia franciscana mantienen desde hace ocho siglos. Además, de la Cofradía de la Orden Franciscana Seglar La Santa Cruz Desnuda, en la procesión participarán representantes de las diferentes comunidades franciscanas de la ciudad y provincia, además de miembros de otras cofradías de la ciudad. Todo acompañado por los sones de la banda de dulzainas y tambores de la cofradía y de la Banda Municipal de Medina del Campo.