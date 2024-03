Valladolid celebra el Salón del Cómic y Manga con atención a la salud mental y un homenaje al ilustrador Jesús Redondo

VALLADOLID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Salón del Cómic y Manga de Castilla y León celebrará este sábado y este domingo, 16 y 17 de marzo, en la Feria de Valladolid su XVIII edición, en la que se rinde un homenaje al "ilustre ilustrador" vallisoletano Jesús Esteban, que ha sido nombrado director honorífico del certamen, y que incorpora como novedad el punto de vista de la salud mental.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha presentado este miércoles en el Ayuntamiento de la capital el XVIII Salón del Cómic y Manga de Castilla y León, junto al organizador, presidente y portavoz de la Asociación para la Organización de Ferias y Certámenes Discográficos-ASOFED, Carlos Ramírez, y el homenajeado ilustrador Jesús Redondo.

Tal y como ha destacado Carnero, "se trata del mayor evento cultural, lúdico-juvenil de nuestra Comunidad, en cuanto a afluencia se refiere", y se ha mostrado convencido de que será "un éxito" por la capacidad de atracción a público juvenil.

El Salón del Cómic y Manga, como ha explicado el representante de la organización, es ya "un referente a nivel no sólo autonómico, sino nacional" y en sus 18 ediciones ha alcanzado una afluencia que, en comparación con la población de Valladolid, le sitúa "en cifras muy similares" a los salones de "Madrid o Barcelona".

Ramírez ha recalcado que el certamen de Valladolid es el evento de este tipo "más importante de Castilla y León", por lo que ha subrayado que se trata de "marca de ciudad", en referencia al apoyo de la Concejalía de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, y así trasladan esa "marca" a otras provincias.

De la programación se ha destacado la presencia de "autores de primer nivel" como el dibujante de 'El Jueves' Kim o la murciana Julia Cejas, que según Ramírez "triunfa en Japón", y "por primera vez en un evento de estas características" se pondrá en marcha un espacio dedicado a la salud mental y a la "medicina gráfica", dirigido por la vallisoletana Mónica Lalanda, que ha recibido un Premio Eisner de la industria del cómic.

Lalanda estará acompañada por Lorenzo Montatore, Raúl e Íñigo Franco y Occimorons.

También se programa una mesa sobre la temática LGTBIQ+ integrada por autores de renombre como es el caso de Sebas Martín, Sara Soler y Teresa Castro formará también parte del Salón.

Ramírez ha destacado también la progresión que se ha vivido en el denominad 'Artist Corner' en el que ilustradores y dibujantes, generalmente jóvenes, exponen sus creaciones y que este año contará con más de 50 expositores. La artista vallisoletana Rosana Largo será la invitada de honor y compartirá consejos con estos jóvenes artistas.

El escultor vallisoletano de renombre internacional Juan Villa, director de los museos Puerto Espacial y Castillo Encantado, estará presente en el certamen realizando demostraciones en vivo de su magnífico trabajo.

No faltará, como ha insistido Ramírez, el desfile Cosplay el sábado a partir de las 13.30 horas en la Plaza Mayor de Valladolid, una cita que el director de Asofed ha recordado que comenzó "un poco a lo tonto" cuando se celebraba el Salón en el hotel Juan de Austria y los asistentes "salían a dar una vuelta disfrazados" por el Paseo de Zorrilla y actualmente es un acontecimiento que cuenta con numerosos participantes.

En la programación habrá también espacios para las muestras y torneos de videojuegos como 'EA FC 24', 'Naruto Ninja Storm' o 'Smash Bros', entre otros; un coloquio con actores de doblaje, actuaciones de 'K Pop', concurso de Karaoke y un torneo de cartas Pokemon.

Carlos Ramírez ha destacado, asimismo, el carácter intergeneracional que considera que tiene el Salón, pues "entronca con la juventud" pero en su programa cuenta con invitados que "sobrepasan ya los 70 años".

DIRECTOR HONORÍFICO

En esta ocasión, la cita rendirá un especial homenaje al ilustrador vallisoletano Jesús Redondo Román, quien en el transcurso del acto celebrado en el Ayuntamiento ha sido nombrado director honorífico del Salón del Cómic y Manga de Castilla y León, pues tal y como ha recordado Ramírez apoyó al certamen "desde la primera edición", cuando ha subrayado que el certamen "nació con muchísima ilusión y también con muchísima incertidumbre".

Redondo, que ya ha cumplido 90 años, ha subrayado emocionado que a lo largo de su carrera Valladolid ha sido su "escudo", pos allá donde ha ido destaca que ha hablado "de sus calles, de su historia, sus edificios y, por supuesto, sus restaurantes", algo que en su conjunto ha sido una razón "muy clara" para que en varias ocasiones haya rechazado ofertas laborales en el extranjero.

Así, ha recordado la posibilidad que tuvo de irse a la Universidad de York, en Inglaterra, para ilustrar "un sistema de idiomas" durante un mínimo de dos años. "Yo miraba el cielo, miraba la cara de aquella gente seria que no sonreía nunca, y dije...me voy a Valladolid, no me muevo de aquí", ha enfatizado.

Redondo ha incidido en que a sus 90 años, y con los que quiere vivir más, necesita "aprender algo cada día" y por ello ha destacado que hoy ha aprendido que en su ciudad se le quiere "mucho".

Por su parte, Jesús Julio Carnero ha reflexionado sobre "cómo tiene que ser de rabiosamente creativa esta mente" con las "muchísimas cosas" que ha creado a lo largo de su carrera. El regidor ha destacado especialmente las posibilidades que tuvo Redondo de irse a Inglaterra o Estados Unidos y no lo hizo porque en Valladolid "se sentía feliz", algo que considera clave para arraigar en un lugar.

El alcalde vallisoletano ha recordado que en su infancia y juventud leía los tebeos de 'El Capitán Trueno' y no sabía que entre sus dibujantes había un vallisoletano, pero además posteriormente conoció que Redondo "era uno de los mejores".

Además, Jesús Redondo presentará este domingo en el Espacio Polivalente del Salón el libro titulado 'Jesús Redondo Dibujante. Y el cómic se hizo arte', al tiempo que se podrá ver una exposición monográfica.

También han asistido a la presentación las concejalas de Turismo, Eventos y Marca Ciudad y de Juventud, Blanca Jiménez y Carolina del Bosque, respectivamente, así como otros ediles de la Corporación, además del director del Área de Buen Gobierno, Integridad y Transparencia de la UEMC, Antonio Rodríguez Marcos; la vicerrectora de Comunicación, Cultura y Deporte de la Universidad de Valladolid, Carmen Vaquero López; y en representación de la Diputación de Valladolid el director general de SODEVA, Ángel Medina Hernández, así como Jesús Redondo Román, ilustrador que ha sido homenajeado durante la presentación.