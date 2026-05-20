Valladolid celebra el VIII encuentro de la Red de Huertos Escolares, a la que se han sumado la Safa-Grial y Cristo Rey

VIII encuentro de la Red de Huertos Escolares de Valladolid. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 20 May. (EUROPA PRESS) -

El vivero municipal del Ayuntamiento de Valladolid ha acogido este miércoles el VIII encuentro de la Red de Huertos Escolares, en el que se ha dado la bivenvenida a los nuevos centros que se han adherido durante el presente curso, 2025-2026, y que son los colegios Safa-Grial y Cristo Rey.

El concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Valladolid, Alejandro García Pellitero, ha recibido en las instalaciones del vivero municipal a los participantes en el VIII Encuentro de la Red de Huertos Escolares, una jornada "destinada a compartir experiencias, poner en valor el trabajo desarrollado por los centros educativos y seguir impulsando la educación ambiental en la ciudad".

La jornada forma parte del programa municipal 'Cultivando Educación Ambiental', una iniciativa que promueve el aprendizaje en valores ecológicos, la sostenibilidad y la participación activa del alumnado a través del trabajo en los huertos escolares.

La Red de Huertos Escolares del Ayuntamiento de Valladolid, según destaca el Consistorio, se consolida como "un referente educativo y ambiental en la ciudad, fomentando espacios de aprendizaje práctico, convivencia y conexión con el entorno natural, contando ya con un total de 30 centros educativos adheridos".

El encuentro se ha iniciado con la recepción de los participantes y una bienvenida institucional a cargo de García Pellitero, quien ha entregado los diplomas acreditativos a los nuevos centros educativos incorporados a la red durante el curso 2025-2026, que han sido los colegios Safa-Grial y Cristo Rey.

Desde hace varios años, el programa municipal acompaña a los centros educativos de Infantil y Primaria en la creación, desarrollo y consolidación de sus espacios de cultivo.

"Gracias al trabajo conjunto entre el equipo técnico y los centros, algunos colegios han conseguido alcanzar un nivel de excelencia que les permite mantener y dinamizar el huerto escolar de forma autónoma, convirtiéndose además en referentes dentro de la red y favoreciendo el aprendizaje compartido entre iguales", han añadido fuentes municipales en un comunicado recogido por Europa Press.

Por ello, este año el encuentro ha incluido un reconocimiento especial a dos centros educativos que han "consolidado la gestión de sus huertos escolares", como el centro público de Educación Especial nº1 y el CEIP Miguel Delibes.

Este reconocimiento, han destacado, pone en valor el trabajo continuado de los equipos docentes y las comunidades educativas, así como su capacidad para integrar el huerto como una herramienta pedagógica estable dentro de la vida del centro escolar.

Uno de los momentos centrales de la jornada ha sido la visita al vivero municipal. En las instalaciones los participantes han podido conocer las distintas zonas de invernaderos, descubrir asimismo diversas especies arbustivas y arbóreas, y se han acercado al área de compostaje, donde se ha mostrado el aprovechamiento de los residuos orgánicos.

Además, se ha visitado la charca de anfibios de reciente creación, un espacio destinado a fomentar la biodiversidad y la conservación de la fauna local.

Los centros escolares que han participado en el VIII Encuentro de la Red de Huertos Escolares han sido CEIP Isabel la Católica, CEIP Gonzalo de Berceo, CEIP Alonso Berruguete, CEIP El Peral, Centro de Educación Especial Nº 1, CEIP Miguel de Cervantes, Colegio Cristo Rey, CEIP Fray Luis de León, CPrEE El Pino de Obregón y Colegio Safa-Grial.

Este encuentro anual se consolida como un espacio de reflexión, celebración e intercambio de buenas prácticas en torno a la educación ambiental, reforzando el compromiso de los centros educativos de Valladolid con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la construcción de una ciudad más sostenible y participativa.