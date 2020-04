Valladolid confirma suspensión de San Pedro Regalado y TAC y trabaja en una "agenda cultural alternativa"

Avanza nuevas medidas para ayudar a los sectores que sufrirán más, como el comercio y la hostelería

VALLADOLID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha confirmado este miércoles la suspensión de las Fiestas patronales de San Pedro Regalado tal y como estaban previstas y del Festival de Teatro y Artes de Calle (TAC), que se habrían celebrado en mayo, y ha apuntado que el equipo de Gobierno trabaja en una "agenda cultural alternativa" y en la posible reubicación del certamen teatral en agosto "si se puede mantener la misma calidad".

Así lo ha explicado Óscar Puente en una rueda de prensa telemática en la que ha repasado la situación de la ciudad en la situación de estado de alarma a causa del coronavirus, y en la que ha apuntado que parece claro que los sectores de la ciudad que más "sufrirán" en la salida de esta crisis serán los del comercio y la hostelería.

El regidor vallisoletano ha confirmado que las fiestas patronales de San Pedro Regalado, que se celebrarían en torno al 13 de mayo, no se van a desarrollar de la manera que estaba prevista y ha apuntado que el equipo de Gobierno prepara una "agenda alternativa" para poder celebrar "algún tipo de acto" y que los agentes culturales que "estaban involucrados en las fiestas" puedan tener alguna actividad.

Tampoco se celebrará en las fechas previstas, que sería en la segunda quincena de mayo, el festival de Teatro y Artes de Calle, y se valora la posibilidad de reubicar las fechas en el mes de agosto, aunque Puente ha advertido de que "dependerá de las opciones de mantener la calidad del evento en los parámetros en los que estaba acostumbrado".

Otra cita de la que ya se ha conocido el cambio de fechas, provisional, es el Master del World Padel Tour, que se iba a celebrar entre el 22 y el 28 de junio y que queda reubicado entre el 21 y el 26 de julio.

Estas reubicaciones y esta agenda alternativa son, a juicio de Puente, importantes para redistribuir los eventos y ver "de qué manera puede servir para ayudar al sector servicios" en la salida de la situación actual, ya que la hostelería y el comercio serán los dos ámbitos que más "sufrirán" la crisis.

Por ello, el alcalde vallisoletano ha recalcado que la intención del equipo de Gobierno será "tratar de apoyar lo máximo posible" especialmente a la hostelería y el comercio, con los que se "volcarán la mayor parte de las ayudas", lo que le ha llevado a avanzar que en las próximas semanas se tomarán decisiones, además de la ya anunciada de destinar todo el presupuesto de la Mesa del Comercio de este año a una campaña de promoción y fomento de las ventas para cuando puedan volver a abrir estos negocios.

En cualquier caso, el regidor ha reflexionado que "ésto va a ser una carrera de fondo, un camino largo que hay que recorrer" y ha abogado por conocer primero la "magnitud del daño" y el volumen de los recursos con los que va a contar el Ayuntamiento para cubrir las necesidades.

Asimismo, ha señalado que se debe "contemplar el marco conjunto de ayudas" de las administraciones, para no solaparlas y no incurrir en redundancia y, aunque recalca que en el escenario actual el Ayuntamiento "tiene que jugar un papel activo", ha recordado que todavía no se ha planteado "qué medidas ni qué cuantía, ni si serán desde el punto de vista fiscal o ayudas directas".

LLEGADA DE FONDOS PARA SERVICIOS SOCIALES

A este respecto, según ha explicado Puente, en la Junta de Gobierno celebrada este miércoles se ha aprobado la addenda al convenio marco de Servicios Sociales suscrito con la Junta por el cual se acuerda la transferencia al Ayuntamiento de 1.015.739 euros, cantidad procedente del montante que ha distribuido el Gobierno entre las Comunidades Autónomas tras el primer decreto sobre el confinamiento.

Esa cantidad se reparte en 200.000 euros para financiar las comidas de los niños que tienen becas de comedor, algo más de 600.000 euros para potenciar ayuda a domicilio y otros 200.000 euros para servicios que presta el Ayuntamiento relacionados con la Dependencia.

En cuanto al Grupo de Trabajo con los partidos políticos de la Corporación municipal que se anunció en el Pleno de la pasada semana, el alcalde ha apuntado que ya se ha reclamado a los grupos que trasladen sus propuestas y, a partir de ahí, se convocará la reunión de trabajo, pero ya "con una agenda con la que hablar, no para ir con los brazos vacíos".

Puente espera sobre todo trabajar en medidas de cara a la aplicación del "desconfinamiento" y para la recuperación económica. Pero, ha advertido de que la aplicación de las mismas "no se va a frenar porque no haya consenso" y que si bien se buscará el acuerdo, no se podrá dejar las medidas "en el vacío", de modo que si no hubiera consenso se sacarían adelante con mayoría simple.

En términos generales, Óscar Puente ha apuntado que el impacto de la crisis en Valladolid será duro, pero no lo será tanto como su dependiera "únicamente del sector del turismo", pues ha recordado que también tiene una importante industria.

El alcalde de Valladolid también ha añadido que en el caso de que se acuerde en un futuro próximo los equipos deportivos de elite de la ciudad puedan volver a la actividad, los lugares que son de titularidad municipal y que algunos de ellos utilizan para entrenamiento se pondrán a su disposición.

No obstante, el alcalde ha considerado que no sería necesario desinfectarlos, ya que llevan cerrados "cinco semanas" y no se conoce estudio alguno que indique que el coronavirus puede sobrevivir tanto tiempo en las superficies. Pero, en el caso de que se considere oportuno, se abordaría esa desinfección como se hace con espacios públicos, bibliotecas o instalaciones municipales.

El regidor ha recordado que el Ayuntamiento tiene "todos los medios necesarios" para esa tarea, ya que desinfecta cada día "entre 40 y 45 kilómetros" de vías públicas, además de los centros a los que acude la gente y entre 600 y 800 contenedores de basura.