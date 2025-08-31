Valladolid consigue más de 30 inserciones laborales con el programa 'Hubs de Activación de la Empleabilidad'

VALLADOLID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha conseguido la inserción laboral de más de 30 personas a través de la última edición el programa 'Hubs de Activación de la Empleabilidad', de la mano de la Fundación Santa María La Real.

Las formaciones se han desarrollado en el espacio municipal del Centro Jacinto Benavente para los programas 'Lanzadera Activa' y 'Lanzadera Despega', desarrollados en distintas rondas a lo largo del curso, señala el Consistorio a través de un comunicado

En este contexto, 'Hubs de Activación de la Empleabilidad' está impulsado por la Fundación Iberdrola España y cuenta con la cofinanciación del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) con cargo al Programa Estatal de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza; la financiación del Servicio Público de Empleo de Castilla y León - ECYL y la colaboración del Ayuntamiento de Valladolid.

Así, durante los meses de noviembre y abril se llevaron a cabo dos programas, el primero con el programa 'Lanzadera Activa' donde partiparon 29 personas (siete hombres y 22 mujeres), de los cuales 17 presentaban un perfil vulnerable y cuyo balance final fue de once inserciones laborales y dos personas en formación.

Además, el programa 'Lanzadera Despega' contó con 20 participantes (tres hombres y 17 mujeres), de los cuales 14 presentaban un perfil vulnerable y el programa concluyó con doce inserciones laborales y dos personas en formación.

Actualmente está en proceso la tercera ronda, cuyos datos, que evolucionarán hasta la finalización del proyecto, son los siguientes: el programa 'Lanzadera Activa' cuenta con 26 participantes (12 hombres y 14 mujeres), de los cuales diez tienen un perfil vulnerable y por el momento registra cuatro inserciones laborales.

Por otro lado, el programa 'Lanzadera Despega' tiene 18 participantes (tres hombres y 15 mujeres), diez con perfil vulnerable, y suma hasta la fecha cinco inserciones laborales.

Además, el programa ofrece recursos abiertos a toda la ciudadanía para mejorar sus oportunidades de acceso al mercado laboral, que el más reciente es el Kit de Empleabilidad número 9: 'Explora el mercado laboral', que está disponible de forma gratuita en la web oficial y recoge consejos prácticos para orientar la búsqueda activa de empleo.

El Ayuntamiento de Valladolid recuerda que aún hay plazas libres en el programa en la ciudad y anima a todas las personas interesadas a inscribirse en el formulario online en hubsempleabilidad.com/inscribete y a participar en esta iniciativa que combina formación, orientación y acompañamiento personalizado para impulsar la empleabilidad.