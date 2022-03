Valladolid se convierte en "capital del vino rosado" con la celebración del Concurso Mundial de Bruselas

La Diputación retomará el Congreso Internacional del Vino Rosado que la pandemia obligó a interrumpir

VALLADOLID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Valladolid se ha convertido este viernes en "capital del vino rosado" con la celebración del Concurso Mundial de Bruselas, que vuelve a Valladolid después de 2017, año que marcó "una nueva estrategia" para la ciudad "en torno al vino", según ha destacado su alcalde, Óscar Puente, durante la inauguración del evento, que acoge el Museo Patio Herreriano de la ciudad.

Junto a Puente, han inaugurado el evento el presidente de la Diputación, Conrado Íscar, y el presidente del Concurso Mundial de Bruselas, Baudouin Havaux han inaugurado la sesión de vinos rosados.

El alcalde ha dado la bienvenida a los 60 expertos catadores que evaluarán las 1.170 muestras de diferentes rosados que se han presentado al concurso llegados desde una treintena de países.

Puente ha destacado que para Valladolid el vino es "una apuesta estratégica en materia turística" y por ello se van a desarrollar dos proyectos de inversión como son un espacio dedicado al vino y la restauración en el Museo Patio Herreriano y un centro de la cultura del vino en el antiguo Monasterio de Santa Catalina de Siena.

El regidor ha subrayado que la celebración de esta sesión del rosado del Concurso Mundial de Bruselas "viene a reafirmar la fuerte vinculación de Valladolid con el mundo del vino y a darla mayor visibilidad" y ha recordado que se trata de "la única provincia de la península ibérica con cinco denominaciones de origen", que se reparten "en más de 27.000 hectáreas de viñedos en los que se producen una veintena de variedades de uva".

64 MUESTRAS DE VALLADOLID

Por otro lado, ha remarcado que los vinos rosados, a los que se dedica esta sesión, "tienen una especial relevancia" en Valladolid, la cual presenta a este concurso 64 muestras, de las que 38 pertenecen a la DO Cigales, once de Ribera del Duero, 13 de la DO León, tres de Toro y dos de Rueda.

El primer edil ha agradecido al Concurso Mundial de Bruselas que haya apostado de nuevo por Valladolid para esta sesión después de albergar la sesión global en el año 2017.

Por su parte, Conrado Íscar ha anunciado que la Diputación de Valladolid retomará la organización del Congreso Internacional del Vino Rosado que anualmente se celebraba en el castillo de Fuensaldaña y que inició su andadura, precisamente, con motivo de la celebración en la provincia del Concurso Mundial en 2017.

"Tras tres ediciones de gran éxito, tuvimos que suspenderlo pocos días antes de iniciar su cuarta edición debido a la pandemia que ha trastocado nuestras vidas", ha añadido el presidente.

El concurso se desarrollará en tres sesiones diferentes, en las que los catadores, todos ellos especialistas en rosados como compradores, comerciantes internacionales, enólogos, periodistas, escritores, críticos especializados, investigadores y representantes de instituciones profesionales, tendrán que conceder las diferentes medallas a los mejores vinos del certamen.

Además, tendrán la oportunidad de visitar bodegas de la DO Cigales como Sinfo, Salvarueros, Traslanzas, Mucy, Hiriart, Frutos Villar, Protos, Concejo y Pablo Santamaría, y participar en diferentes masterclass en el castillo de Fuensaldaña con expertos como Elisabeth Gabay o el enólogo José Carlos Álvarez Ramos.