Valladolid dedica una calle a María Corina Machado como símbolo de "paz, libertad y dignidad de los pueblos"

VALLADOLID 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha inaugurado este domingo, 6 de julio, la calle dedicada a María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025, como símbolo de la "paz, la libertad y la dignidad de los pueblos".

El acto de inauguración se ha llevado a cabo con motivo del Día de la Independencia de Venezuela, que se celebra cada 5 de julio, y ha contado con la participación del alcalde, Jesús Julio Carnero.

La nueva vía se ubica en el barrio de Las Delicias, junto al Parque de la Paz, dentro del nuevo ámbito del callejero dedicado a los Derechos Humanos y a personalidades vinculadas con "la concordia, la solidaridad y el legado de la Controversia de Valladolid".

Durante el acto, el alcalde de Valladolid ha destacado el significado de esta incorporación al callejero municipal y ha subrayado que "la incorporación del nombre de María Corina Machado al callejero es un homenaje a quienes defienden la paz, la libertad y la dignidad de los pueblos".

"Su trayectoria ejemplar y su compromiso con los derechos humanos son un faro para quienes aspiramos a construir sociedades más justas y solidarias", ha señalado Carnero, según un comunicado del Consistorio recogido por Europa Press.

Carnero ha señalado, asimismo, que esta nueva calle "no recuerda únicamente a una persona, sino a unos valores universales que Valladolid quiere preservar y transmitir a las generaciones futuras".

En este sentido, ha afirmado que se inaugura "no solo una calle", sino "un símbolo permanente del compromiso de la ciudad con la libertad, la justicia, la democracia y la defensa de la dignidad humana".

Además, el alcalde ha expresado la solidaridad de Valladolid con el pueblo venezolano tras los recientes terremotos que han afectado al país.

Durante su intervención ha recordado que el Ayuntamiento aprobó una ayuda extraordinaria de 10.000 euros para atender la emergencia y ha agradecido la respuesta de la ciudadanía y de la Asociación de Venezolanos en Valladolid, cuya movilización ha permitido canalizar la recogida de productos de primera necesidad para las personas afectadas.

La inauguración ha tenido igualmente un "significado especial" para la comunidad venezolana residente en Valladolid, integrada por cerca de 6.000 personas en la provincia, cuya aportación al desarrollo económico, social y cultural de la ciudad ha sido reconocida durante el acto.