Valladolid destina 200.000 euros para apoyar a familias con nuevas actuaciones de conciliación y de corresponsabilidad

VALLADOLID, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid refuerza su apoyo a las familias con políticas dirigidas a favorecer la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, promover la corresponsabilidad y ofrecer recursos de apoyo a las familias, en especial para aquellas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad ha destinado 200.000 euros para que entidades privadas sin ánimo de lucro desarrollan proyectos de ayuda social.

En esta línea, la concejalía de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales mantiene una programación que estable recursos y actividades destinadas a facilitar la organización familiar durante los periodos no lectivos, mientras impulsa iniciativas que fomentan la igualdad desde edades tempranas y respaldan el trabajo de las entidades sociales que desarrollan proyectos con menores en los distintos barrios de la ciudad.

Entre los servicios que ofrece el Ayuntamiento destaca el servicio de canguros del Centro Municipal de Igualdad que, durante 2025, atendió a un total de 72 menores para apoyar a las familias y facilitar la conciliación de sus responsabilidades personales, familiares y laborales.

Otro de los recursos que se ponen al alcance de las familias son los talleres que, en este primer semestre de 2026, suman un total de 15 talleres de conciliación y corresponsabilidad, coincidiendo con las vacaciones escolares de Navidad, Carnaval, Semana Santa, el puente de la Comunidad y el inicio del periodo estival.

En estas actividades han participado 164 menores, de los cuales 79 eran niñas y 85 niñoS, que han encontrado un espacio lúdico, educativo y seguro mientras sus familias disponían de un recurso de apoyo durante los días no lectivos, ha detallado el Ayuntamiento a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Los talleres están dirigidas principalmente a niños y niñas de entre tres y doce años, y se desarrollan habitualmente en horario de mañana con un máximo de 15 plazas por sesión, que, en numerosas ocasiones, da lugar a listas de reserva.

La programación combina actividades educativas, científicas, deportivas, artísticas y de ocio. Además, a lo largo del año se organizan talleres destinados familiares en los que participan conjuntamente menores y sus madres, padres o personas responsables, con el objetivo de fortalecer los vínculos, fomentar la participación compartida y promover un ocio educativo de calidad.

APOYO EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

La acción municipal en favor de las familias se completa con el apoyo a programas de intervención socioeducativa dirigidos a menores y tutores en situación de vulnerabilidad social.

A través del Área de Servicios Sociales, el Ayuntamiento ha destinado 200.000 euros a una convocatoria bianual de subvenciones correspondiente a los ejercicios 2025 y 2026 para entidades privadas sin ánimo de lucro que desarrollan proyectos en diferentes zonas de acción social de la ciudad.

Estas ayudas persiguen mejorar las condiciones personales, familiares y sociales de los menores; favorecer su integración social y educativa; reforzar las competencias parentales de madres, padres y tutores; apoyar la resolución de conflictos familiares; promover la igualdad de oportunidades; impulsar hábitos de vida saludables; fomentar la participación comunitaria y el ocio educativo; y favorecer la adquisición de habilidades sociales, comunicativas y de valores como el respeto, la convivencia y la tolerancia.

Las entidades beneficiarias de esta convocatoria son la Asociación Allende Mundi, con el programa 'La Tarde'; el programa 'Socioeducativo de Atención Integral' en la Zona de Acción Social Esgueva; la Fundación Rondilla, con el proyecto 'Pasos'; la Casa de Juventud ALESTE, con su 'Programa Integral de Intervención Social con Menores y Tutores' en la Zona de Acción Social Este; la Fundación Aldaba-Proyecto Hombre, con su programa comunitario de intervención social con menores y tutores en la Zona de Acción Social Pisuerga; y la Asociación YMCA, con su proyecto de animación y educación en el tiempo libre en la Zona de Acción Social Campo Grande.

CIUDAD FAMILIAR

El compromiso municipal con las familias también se ha materializado este año con la presentación de la nueva mascota infantil de Valladolid. Coincidiendo con la festividad de San Pedro Regalado, el pasado 13 de mayo, el alcalde, Jesús Julio Carnero, dio a conocer al pavo real 'Miguel', que acompañará a partir de ahora las actividades infantiles, culturales y familiares promovidas por el Ayuntamiento.

El nombre de 'Miguel' fue elegido como homenaje y recuerdo a destacadas figuras vinculadas a Valladolid, una ciudad pensada para las familias, promoviendo espacios, actividades y símbolos que permitan a los niños y niñas sentirse parte activa de Valladolid desde sus primeros años.

Con este conjunto de actuaciones, el Ayuntamiento de Valladolid reafirma su compromiso con el bienestar de las familias al facilitar recursos que ayudan a la conciliación de la vida laboral, familiar y personal.