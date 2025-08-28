Valladolid destinó más de 1,6 millones a prestaciones y atendió a 58.0000 personas en 2024

VALLADOLID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid, a través de la Concejalía de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, destinó el pasado ejercicio más de 1.600.000 euros a prestaciones sociales, mediante 2.580 ayudas, y más de 58.000 personas fueron atendidas en los Centros de Acción Social (CEAS), repartidos en 50 puntos de atención por toda la ciudad.

Estos datos se desprende del balance de la Memoria de Servicios Sociales correspondiente al año pasado que ha dado a conocer este jueves el concejal de Personas Mayores, Rodrigo Nieto, quien ha destacado que este documento refleja el "intensto" trabajo desarrollado a lo largo del año en los diferentes ámbitos de intervención social, con especial atención a las personas en situación de vulnerabilidad.

Precisamente, el edil ha resaltado que la atención a las familias ha sido una "prioridad", prueba de ello es que a través de los Equipos de Intervención Familiar, formados por psicólogos y educadores, se atendió a 580 familias, con un total de 943 menores, proporcionando orientación, acompañamiento y apoyo en la mejora de la convivencia, la parentalidad positiva y la resolución de conflictos.

También en 2024 un total de 4.176 personas fueron valoradas para su inclusión en el Sistema de Dependencia, a través del cual se garantiza una atención adaptada a cada situación. El Servicio de Ayuda a Domicilio y Teleasistencia llegó a 6.294 personas, con un presupuesto conjunto de 22,4 millones, asegurando una atención continuada en el propio hogar.

Por otro lado, el Servicio de Estancias Diurnas se prestó a 253 personas, con una inversión de 1.195.446,94 euros. Además, los equipos especializados de Promoción de la Autonomía Personal intervinieron en 263 casos de personas con discapacidad, dependencia o enfermedad mental, contribuyendo a mejorar su integración social y calidad de vida mediante atención psicológica y trabajo social especializado.

INCLUSIÓN SOCIAL

La intervención en situaciones de exclusión o riesgo de exclusión social fue abordada por los Equipos de Inclusión Social (EDIS), que atendieron a 508 personas.

De ellas, 130 recibieron intervención directa y 378 valoraciones especializadas aplicando una metodología basada en la activación del proyecto de vida personal.

A comienzos de 2025, 86 personas seguían en seguimiento activo. En materia de vivienda, el Programa de Alojamientos Provisionales permitió ofrecer atención a 35 familias, 8 de ellas incorporadas en 2024.

A través de la colaboración con la Sociedad Municipal de Vivienda, se facilitaron 18 viviendas para alquiler social destinadas a familias en situación de riesgo.

Asimismo, el Servicio Integral de Apoyo a Familias en Riesgo de Desahucio atendió a 65 familias y se realizaron 37 interlocuciones con entidades financieras. Dentro del marco legal, 43 personas fueron derivadas al ICAVA para recibir asesoramiento jurídico y acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad.

El concejal de Personas Mayores también ha explicado que el Ayuntamiento mantiene un enfoque integral hacia la atención a personas sin hogar, garantizando el acceso a servicios básicos y acompañamiento en procesos de inserción.

En total, más de 1.200 personas participaron en este programa, que incluye múltiples servicios, tales como el servicio de primera acogida, con 1.265 personas atendidas; comedor social, con 1.134 personas beneficiadas mediante la cobertura de comidas y cenas los 365 días del año; el servicio de alojamiento proporcionó cobijo a 782 personas, con un total de 26.582 pernoctaciones, tanto en el Albergue Municipal (62 plazas ampliables) como en pensiones colaboradoras.

FORMACIÓN Y EMPLEABILIDAD

Uno de los ejes fundamentales de la intervención social ha sido la mejora de la empleabilidad de las personas en situación de desempleo o con dificultades de inserción laboral.

En total, 1.735 personas participaron en los programas de formación y empleo desarrollados o apoyados por el Ayuntamiento, con una inversión de 873.337 euros.

Por su parte, 84 personas participaron en talleres y programas formativos propios, mientras que 603 personas accedieron a formaciones ofrecidas por entidades sin ánimo de lucro mediante subvenciones municipales y a través de convenios con Juan Soñador, Cruz Roja y Fundación Secretariado Gitano, se atendió a 1.048 personas.

Además, se colaboró en programas de inserción como las Lanzaderas de Empleo de Fundación Santa María la Real y el programa europeo Tándem de Fundación Secretariado Gitano.

El desarrollo comunitario ha sido otro pilar del sistema de Servicios Sociales, con un enfoque preventivo y participativo. Un total de 3.290 personas participaron en 70 proyectos de educación e intervención social, enfocados en la mejora de la convivencia, la cohesión vecinal y la implicación ciudadana en la vida comunitaria.

Para apoyar estas iniciativas, el Ayuntamiento destinó 444.805 euros en subvenciones a asociaciones para proyectos de servicios sociales y empleabilidad.

Poe último, el edil ha subrayado que los datos de la Memoria de Servicios Sociales 2024 reflejan el compromiso del Ayuntamiento con la equidad, la inclusión y el bienestar social.

"A través de un enfoque integral, coordinado y adaptado a las necesidades reales de la población, se han reforzado los mecanismos de protección social, prevención de la exclusión y promoción de la autonomía personal", ha concluido.