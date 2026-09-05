Valladolid se erige como 'cuna de reyes' en el V centenario de Felipe II para "potenciar la provincia"

1114077.1.260.149.20260905113000 Palacio de Pimentel, donde nació Felipe II y actual sede de la Diputación de Valladolid. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Valladolid reivindica el título de 'cuna de reyes' ante el V centenario del nacimiento de Felipe II en el Palacio de Pimentel, sede de la actual Diputación, que busca ensalzar la figura del monarca y "potenciar la provincia" a través de una "intensa" programación con motivo de esta efeméride que demuestra la "riqueza" de este territorio.

"Venimos trabajando durante tiempo para poner en valor la figura de Felipe II y aprovechar esa efeméride para potenciar la provincia de Valladolid, la ciudad de Valladolid y todo lo que tuvo que ver con la historia de España y con la historia del mundo", ha señalado el presidente de la institución provincial, Conrado Íscar, en una entrevista a Europa Press sobre los actos que se desarrollarán desde este mismo mes de septiembre por los 500 años del que fuera conocido como Felipe II 'el prudente'.

Nacido en Valladolid el 21 de mayo de 1527, fruto de la unión entre Carlos I de España e Isabel de Portugal, el que fue rey de España, Sicilia y las Indias centrará distintas acciones en el marco de una programación "intensa y abierta" que se extenderá hasta finales de 2027 y cuyas acciones se darán a conocer a lo largo de los meses.

La figura del monarca, cuyos retratos adornan alguna salas del Palacio de Pimentel, así como pasajes de su vínculo con Valladolid el zaguán de azulejos del mismo inmueble -- obra del ceramista J. Ruiz de Luna--, "va a prevalecer" así en las propuestas que llevará a cabo la Diputación en colaboración con el Ayuntamiento de la capital y distintas entidades.

Estas serán "para todos los públicos" y llegarán a distintos municipios de la provincia, un territorio que se pretende promover al ligar las distintas actividades al "potencial" gastronómico, cultural, patrimonial y turístico, como ya hiciera la institución provincial con el reciente eclipse total solar que tuvo lugar el pasado 12 de agosto.

Conciertos, exposiciones, propuestas gastronómicas, iniciativas literarias, conferencias, visitas guiadas, rutas teatralizadas y otras acciones, también inmersivas, conforman de este modo el programa, del que se espera que tengan una acogida importante eventos como la recreación del bautizo del monarca que tendrá lugar el 5 de junio de 2027 en el entorno de la plaza de San Pablo.

El presidente de la Diputación vallisoletana cree que este puede ser el evento "más visible" y "llamativo", así como el "más complejo" al congregar en esta emblemática plaza a decenas de figurantes, todo ello en una iniciativa que cuenta con el impulso también del Ayuntamiento, las universidades y asociaciones.

Íscar confía, además, en que esta cita pueda contar con la asistencia de los Reyes de España, Felipe VI y Letizia. "Estoy convencido, aunque a lo mejor es que me pueden las ganas, que la invitación va a ser considerada por la Casa Real", ha manifestado, para subrayar tiene esta esperanza debido a que se trata de un evento que resalta el legado y la historia de un "monarca" y supone un "acontecimiento importante" para Valladolid.

También destaca entre las propuestas para conmemorar este hecho "histórico" y de "gran trascendencia" que supone el V Centenario, la producción de un cortometraje que servirá de presentación oficial del programa y del que una parte se rodará en el mismo Palacio de Pimentel y contará con la participación del actor vallisoletano Fernando Cayo, tal y como ha desvelado el presidente provincial.

Además de la capital, varios municipios acogerán distintos actos que están por darse a conocer, pues el objetivo de la Diputación es llegar a toda la provincia y también a otros puntos del territorio nacional con esta programación para difundir la figura de Felipe II, quien "sobre todo" algunos jóvenes "no conocen" en esta era de "inmediatez y redes sociales que a veces no deja ver más allá".

"Por eso el programa incide mucho en nuestros jóvenes", ha apuntado Íscar, para detallar que también se podrán en marcha guías para colegios e institutos, entre otras propuestas también a través de las Aulas de Cultura de la Diputación, una "pata importantísima" de la apuesta divulgativa y formativa con motivo de estos 500 años.

En este contexto, Íscar ha reiterado que la "intención es dar a conocer, poner en valor y reconocer quién fue y lo que fue Felipe II", para, a partir de ello, dar a conocer la "riqueza" de la provincia y su potencial a nivel turístico.

"Es una oportunidad para que la gente visite Valladolid, que visite tanto la ciudad como la provincia", ha aseverado, para señalar que cualquier perfil de turista puede encontrar en la provincia su propia experiencia y conjugar propuestas del ámbito cultural y patrimonial para "luego disfrutar de una buena mesa".

De este modo, espera que el V Centenario del nacimiento de Felipe II impulse la legada de visitantes. "Nos va a fortalecer aún más, y cada vez esos datos (de turistas) son más positivos", ha destacado el presidente de la Diputación de Valladolid, quien anima a vecinos y foráneos a sumarse a esta celebración.