Valladolid estudia nuevas medidas de reparto de mercancías como digitalizar y ampliar horarios de carga y descarga

El gerente de Movilidad y Distribución Urbana de Mercancias de Aecoc, José Carlos Espeso; el concejal de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez Alberca; la directora de Logística y Transporte de Aecoc, María Tena. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid y la Asociación de Fabricantes y Distribuidores (Aecoc) han presentado el diagnóstico sobre la Distribución Urbana de Mercancías (DUM) en la ciudad, un estudio que busca ofrecer una imagen real de la situación actual y futura del reparto de mercancías con nuevas medidas como la creación de una ordenanza municipal específica, la ampliación de los horarios de carga y descarga y la exploración de nuevas estrategias de reparto vinculadas al comercio electrónico.

En este marco, el concejal de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez Alberca, ha destacado que estas conclusiones se han establecido para que el Consistorio pueda tomar decisiones basadas en datos objetivos con el fin de avanzar hacia un modelo logístico "más eficiente y sostenible".

En la misma línea, la directora de Logística y Transporte de Aecoc, María Tena, ha remarcado que este convenio es una muestra del "firme compromiso de Valladolid con la movilidad sostenible" y ha subrayado la "importancia" de trabajar con datos contrastados para diseñar estrategias efectivas.

El estudio, que Aecoc ha elaborado con la visión de sus más de 35.000 empresas asociadas -400 de ellas en Valladolid-, se ha desarrollado en cuatro fases: primero, el análisis de las directrices y de los factores estructurales de movilidad; después, un trabajo de campo presencial y online, que ha incluido encuestas a residentes y negocios; en tercer lugar, el diagnóstico de la adecuación entre la oferta y la demanda mediante un análisis Dafo; y, por último, la elaboración de un plan de acción.

Los resultados han confirmado que Valladolid dispone de unas 290 zonas de carga y descarga, de las que un 15 por ciento se sitúan en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), con una superficie de 1,1 kilómetros cuadrados.

En este espacio se concentra además el 34 por ciento de los 2.823 establecimientos identificados en la ciudad, de los cuales un 40 por ciento corresponden a hoteles, restaurantes y cafeterías. Según los datos recabados, el 71 por ciento de los negocios cuenta con una zona de carga y descarga a menos de 100 metros, aunque casi un tercio supera esta distancia.

A partir de este diagnóstico, el informe plantea un conjunto de propuestas que, de aplicarse, permitirían "mejorar" la eficiencia logística y reducir el impacto del tráfico urbano.

Entre ellas se encuentra la elaboración de una ordenanza municipal de distribución urbana de mercancías que unifique y actualice las normas de reparto en la ciudad.

HORARIOS DE CARGA Y DESCARGA

También se propone ampliar y flexibilizar los horarios de carga y descarga, con el adelanto de su inicio a las 6.30 horas, lo que contribuiría a descongestionar las horas punta y a agilizar las operaciones.

Otro eje es la reordenación y ampliación de las plazas disponibles en las zonas de mayor demanda, especialmente en aquellas donde los establecimientos se encuentran a más de 100 metros de una zona habilitada.

Asimismo, el estudio sugiere la modificación del reglamento municipal de vados y reservas de estacionamiento para adaptarlo a las necesidades actuales de los operadores comerciales, así como la exploración de nuevas fórmulas de reparto vinculadas al comercio electrónico, como el uso de taquillas urbanas o puntos de conveniencia, con el objetivo de reducir la circulación de vehículos de reparto.

En paralelo, se contempla el desarrollo de descargas nocturnas silenciosas, mediante vehículos y tecnologías respetuosas con la normativa de ruido, que permitan descongestionar el tráfico durante el día.

DIGITALIZACIÓN

Otras medidas planteadas son la digitalización de las zonas de carga y descarga para controlar usos indebidos y mejorar la rotación de plazas, la puesta en marcha de programas de ayuda a la renovación del parque logístico con el fin de reducir emisiones contaminantes y ruidos, y la consolidación de un marco institucional estable que garantice la continuidad de las políticas de sostenibilidad urbana en el largo plazo.

El gerente de Movilidad y Distribución Urbana de Mercancías de Aecoc, José Carlos Espeso, ha subrayado que el objetivo último es "lograr una imagen real y compartida de la situación actual y futura de la distribución urbana de mercancías, que permita elaborar una estrategia sostenible integrada en la vida de la ciudad".

El informe, en este sentido, establece un calendario de implantación dividido en tres horizontes con medidas normativas y de horarios a corto plazo, reorganización de plazas y digitalización a medio plazo, y consolidación de un marco de sostenibilidad urbana a largo plazo.