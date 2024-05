Valladolid Film Commission, presente en la 77 edición del 'Marché du film' del Festival de Cannes

VALLADOLID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

Valladolid Film Commission estará presente este fin de semana en la 77 edición del 'Marché du film' del Festival de Cannes en una acción que promocionará al país como un destino de rodajes y llevará a cabo diferentes actividades enfocadas en las relaciones internacionales de España en la industria audiovisual.

Según ha informado el Consistorio vallisoletano a través de un comunicado remitido a Europa Press, esta acción la lleva a cabo Spain Film Commission junto a diez de sus socios de la red nacional, entre los que se encuentra Valladolid.

La acción comenzó para Valladolid en la tarde del jueves día 16, con la asistencia a la recepción 'Cannes on AiR' organizada por el Ayuntamiento de Cannes y ha continuado en la jornada del viernes 17 de mayo con diversas actividades.

Así, este sábado se celebrará 'Speed Dating with India & Spain producers', un encuentro entre productores de las industrias cinematográficas española e india que permitirá generar vínculos "significativos" entre ambos territorios y que está organizado junto a la Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry (FICCI). Asimismo, se desarrollarán nuevos encuentros con empresas productoras e instituciones de diferentes países.

Durante el domingo, tendrá lugar la acción 'Cappuccino with the Italians, special guest: Spain Film Commission', que pondrá el foco en el mercado audiovisual italiano, para terminar con una acción dirigida al mercado alemán, ese mismo días, antes de poner fin a la presencia de la Valladolid Film Commission en esta edición 2024 del Marché du Film.

Finalmente, la participación de Valladolid Film Commission, iniciativa que impulsa la Sociedad Mixta para la promoción del turismo de Valladolid, en el 'Marché du Film' de Cannes 2024 forma parte de su estrategia de internacionalización.

ACTIVIDADES REALIZADAS EL VIERNES

Este viernes tuvo lugar la mesa redonda organizada por el Bharat Pavillion en la que se ha presentado la primera coproducción India-España, en la que ha participado el secretario general de la Spain Film Commission y coordinador de Valladolid Film Commission, Juan Manuel Guimerás, junto al director de Casa de la India, Guillermo Rodríguez, y los coproductores Anna Saura y Bobby Bedi.

Esta actividad es una parte "relevante", puesto que según ha indicado el Ayuntamiento de Valladolid este proyecto será rodado en la capital vallisoletana.

Igualmente, a lo largo del día Spain Film Commission ha mantenido una "intensa" agenda, que incluía una reunión con el Secretario de Estado del Ministerio de Información y Comunicaciones del Gobierno indio, en la que se han puesto las bases de un programa de colaboración entre ambos países.

Finalmente, ha tenido lugar el debate entre Film Commissions de toda Europa, coorganizada por la British Film Commission y Screen International, sobre la necesidad de incrementar la cooperación entre países europeos para ser más competitivos en el mercado audiovisual global.