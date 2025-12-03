VALLADOLID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid impulsa la autonomía y el envejecimiento activo con dos nuevos proyectos "pioneros" tras la adhesión municipal al Proyecto RUMBO, destinado a promover la vida independiente y la autonomía personal, y la puesta en marcha de un Proyecto Piloto de Envejecimiento Activo para personas con discapacidad intelectual.

Ambos han sido presentados por el alcalde, Jesús Julio Carnero, durante el acto institucional del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, celebrado en el marco de la II Feria Social, que ha reunido a 20 entidades del Tercer Sector y ha convertido la Cúpula del Milenio en un espacio de participación, visibilidad y convivencia.

Estas nuevas iniciativas refuerzan el compromiso municipal con una ciudad más accesible, diversa y cohesionada, en una jornada marcada también por la lectura del Manifiesto 'Inclusión y convivencia en la sociedad: hitos y horizonte', protagonizado por representantes de todos los tipos de discapacidad, en lugar de representantes de cada entidad.

Han intervenido portavoces de discapacidad física, auditiva, visual, intelectual, por enfermedad mental y discapacidad múltiple, destacando avances, desafíos y prioridades para una convivencia inclusiva y equitativa.

Además, como novedad, este año se ha desarrollado un mercadillo navideño elaborado por personas con discapacidad a través de sus programas ocupacionales.

Durante su intervención, el regidor ha agradecido a las 20 entidades participantes su "labor fundamental" en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y ha destacado el lema elegido este año para la Feria: 'El arte de incluir'.

Carnero ha subrayado que este lema refleja un proceso creativo y colectivo que transforma a la ciudad, a las entidades y a las propias instituciones, y ha puesto en valor el cartel de esta edición, realizado por Alejandro Dávila de Prado, un niño de 13 años con discapacidad, perteneciente a la Asociación de Ayuda a la Dependencia y Enfermedades Raras.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

En el marco del acto, el primer edil ha anunciado dos líneas estratégicas del Ayuntamiento en materia de inclusión. En primer lugar el Proyecto RUMBO para la autonomía personal con el que el Consistorio se incorpora como colaborador a este proyecto "innovador" junto a ASPACE Castilla y León, Impulsa Igualdad, Autismo Castilla y León y COCEMFE.

Su objetivo es desarrollar un modelo de vida independiente y de ocio inclusivo, ofrecer asesoramiento en accesibilidad, formación a técnicos municipales, validación de actividades por parte de jóvenes con discapacidad y acciones específicas en materia de cultura, deportes y participación ciudadana.

Por su parte, el Proyecto Piloto de Envejecimiento Activo para Personas con Discapacidad Intelectual es una iniciativa "pionera", como experiencia piloto, destinada a promover la salud física, cognitiva, emocional y social en personas con discapacidad intelectual en proceso de envejecimiento.

El proyecto contempla actividades de estimulación, ejercicio adaptado, participación comunitaria, reducción de la soledad no deseada y acciones de bienestar emocional y creativo.