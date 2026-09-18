Valladolid impulsa la seguridad vial de los usuarios de patinetes con un programa de formación y prácticas - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha desarrollado un novedoso Taller de Seguridad Vial que ha combinado la formación teórica, divulgación y prácticas con especial atención a los trabajadores y usuarios en general que utilizan el patinete eléctrico para sus desplazamientos por la ciudad.

Enmarcado en las actividades de la Semana de la Movilidad, la Concejalía de Tráfico y Movilidad ha organizado esta iniciativa formativa con el objetivo de reducir las conductas de riesgo asociadas al uso de los patinetes eléctricos y reforzar así los hábitos de conducción responsables.

Con este curso, ha explicado el concejal de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez, el Ayuntamiento apuesta por avanzar en la construcción de una cultura de movilidad responsable, basada en el conocimiento de las normas, la prevención, el respeto al resto de usuarios y la utilización segura de los VMP.

La formación teórica y práctica ha sido impartida por Benjamín Díez, profesor de Seguridad Vial, formador de profesores de autoescuela y especialista en conducción segura, eficiente y preventiva, con experiencia en formación para administraciones públicas y grandes empresas de transporte y distribución en toda España.

En la primera parte del taller formativo se han detallado, entre otras cuestiones, los aspectos que contempla el nuevo Reglamento General de Circulación de la Dirección de Tráfico, que entrará en vigor a partir del 1 de octubre de 2026, y se ha entregado un díptico con los requisitos imprescindibles para conducir los patinetes eléctricos.

En la parte práctica los asistentes han conocido en un circuito cerrado y de manera más directa cómo actuar ante diferentes situaciones que pueden encontrarse durante sus desplazamientos habituales por Valladolid, para reforzar sus conocimientos y mejorando su capacidad para anticiparse a posibles riesgos.

Y para ello han recibido asesoramiento de conducción segura con habilidades ante frenadas inesperadas, giros, control del vehículo, paso por estrechamientos o maniobras de emergencia.

Al finalizar el curso los participantes han recibido un distintivo adhesivo reflectante con el lema: 'Yo me muevo seguro. Valladolid también'.

Para el concejal de Tráfico y Movilidad "este gesto sencillo refuerza el mensaje educativo, genera implicación personal y ofrece un recuerdo tangible de la experiencia, prolongando el impacto de la campaña más allá de la jornada".