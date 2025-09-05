Valladolid inaugura la exposición 'Entre todos avanzamos. Cada paso cuenta', con motivo del Día del Cooperante

Inauguración en Valladolid de la exposición 'Entre todos avanzamos. Cada paso cuenta' con motivo del Día del Cooperante. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Vida Activa (CVA) Rondilla acoge la exposición 'Entre todos avanzamos. Cada paso cuenta', que se enmarca en la celebración del Día del Cooperante --que se conmemora el día 8 de septiembre-- y se podrá ver hasta el 5 de noviembre.

El concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, Rodrigo Nieto, ha inaugurado esta muestra que se ha instalado en las verjas del Centro de Vida Activa de la Rondilla (calle Cardenal Torquemada, 52).

La muestra permanecerá abierta al público hasta el próximo 5 de noviembre y forma parte de los actos de conmemoración del Día del Cooperante, que se celebra cada 8 de septiembre. El acto ha contado con la participación de representantes de la Coordinadora de ONGD de Castilla y León, entidad que ha colaborado estrechamente en la elaboración de la exposición.

La fecha del 8 de septiembre recuerda el día en que, en el año 2000, los dirigentes mundiales reunidos en la Sede de Naciones Unidas en Nueva York aprobaron la Declaración del Milenio, un compromiso histórico para luchar contra la pobreza extrema y alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

En Valladolid, el Ayuntamiento aprobó en 2006 una moción para declarar el 8 de septiembre como Día del Cooperante, comprometiéndose a dar visibilidad a esta figura y a rendir un reconocimiento público a su labor.

MUESTRA DE PROYECTOS

La exposición ha sido elaborada en colaboración con la Coordinadora de ONGD de Castilla y León y diversas entidades subvencionadas por el Ayuntamiento.

La muestra reúne una representación fotográfica y documental de proyectos de cooperación internacional apoyados en los últimos tres años. Estos proyectos abarcan Latinoamérica (Guatemala, Bolivia, Honduras, Nicaragua, Haití, Venezuela) y África (Guinea Bissau, R.D. Congo, Togo, Burkina Faso y Mozambique).

Las iniciativas abarcan los ámbitos de la educación, sanidad y electrificación, la promoción de las mujeres, agua y saneamiento, atención a personas con discapacidad y la respuesta a emergencias como los terremotos de Marruecos y Siria en 2023.

La exposición incluye también testimonios de cooperantes en terreno, que comparten su experiencia personal y profesional, así como reflexiones de las ONGD sobre el impacto de sus proyectos en las comunidades beneficiarias.

El Ayuntamiento ha recordado que, a través de sus Planes Municipales de Cooperación al Desarrollo, impulsa actividades de sensibilización como exposiciones, entrevistas, campañas en redes sociales y materiales divulgativos.

En el actual III Plan Municipal de Cooperación Internacional al Desarrollo 2025-2028 aprobado y presentado este mismo año, la información y visibilización de la cooperación municipal ocupan un papel estratégico, reforzando el compromiso de la ciudad con la solidaridad y la justicia global.

El Consistorio ha incidido en que la coincidencia del Día del Cooperante con la festividad local de Nuestra Señora de San Lorenzo, patrona de Valladolid, se convierte en una doble ocasión por la celebración popular y la reflexión sobre la labor de quienes, desde lugares remotos y vulnerables, trabajan por los derechos humanos y la erradicación de la pobreza.