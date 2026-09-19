Valladolid incorpora una nueva generación de vehículos a su flota de coche y moto compartida - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Valladolid incorpora una nueva generación de vehículos a su flota de coche y moto compartida, con mejores prestaciones y nuevas soluciones tecnológicas destinadas a ofrecer un servicio más eficiente y adaptado a las necesidades de movilidad diaria de los ciudadanos.

La presentación de estos nuevos vehículos se enmarca en la Semana Europea de la Movilidad 2026, una iniciativa impulsada por la Comisión Europea a la que Valladolid se suma un año más y que, en esta edición, se desarrolla bajo el lema 'Movilidad para todas las personas'.

Una programación con la que el Ayuntamiento busca acercar a la ciudadanía las distintas alternativas disponibles para desplazarse por Valladolid y seguir fomentando una movilidad más sostenible, saludable, segura y accesible.

La movilidad compartida constituye una de las opciones que contribuyen a ampliar las posibilidades de desplazamiento en la ciudad.

Los nuevos vehículos de eKIWI cuentan con mayor autonomía y sistemas de carga rápida, unas mejoras que permitirán incrementar su disponibilidad, reducir los tiempos necesarios para la recarga y mejorar la calidad del servicio que reciben los usuarios.

El Ayuntamiento de Valladolid apuesta por un modelo de movilidad sostenible, inteligente y accesible, en el que la movilidad compartida constituye una pieza importante junto al transporte público, la bicicleta y los desplazamientos a pie.

Este tipo de servicios contribuye a ofrecer alternativas al uso habitual del vehículo privado, favorece un aprovechamiento más eficiente del espacio público y ayuda a reducir las emisiones contaminantes y el ruido asociados al tráfico urbano.

La incorporación de esta nueva generación de coches y motocicletas supone, por tanto, un paso adelante en la consolidación de las diferentes opciones de transporte disponibles en Valladolid.

El objetivo es que los ciudadanos cuenten con un abanico cada vez más amplio de posibilidades para desplazarse y puedan elegir, en función de cada trayecto y de sus necesidades, la alternativa más adecuada.

La renovación y ampliación de la flota permitirá, además, responder al crecimiento de la demanda de los servicios de movilidad compartida, mejorando la disponibilidad de vehículos y ofreciendo un servicio más cómodo, seguro y eficiente.

COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA E INNOVACIÓN

El concejal de Tráfico y Movilidad Alberto Gutiérrez ha destacado la importancia de la colaboración público-privada para impulsar nuevos servicios y soluciones innovadoras en materia de movilidad.

La innovación y la inversión de empresas como eKIWI contribuyen a seguir avanzando hacia una Valladolid más moderna, conectada y preparada para afrontar los retos futuros de la movilidad urbana.

Asimismo, el concejal ha animado a los ciudadanos a conocer y utilizar las diferentes alternativas de movilidad compartida disponibles en Valladolid que contribuyen a construir entre todos una ciudad más eficiente.