Valladolid inicia la programación turística del segundo semestre de este año con visitas guiadas y teatralizadas

Portada del folleto turístico para el segundo semestre de 2026. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha puesto en marcha la programación turística para el segundo semestre del año con una agenda que invita a descubrir la ciudad desde nuevas perspectivas en los espacios más emblemáticos como Campo Grande o la torre de la catedral.

Las actividades, organizadas a través de la Sociedad Mixta para la Promoción del Turismo, comienzan los domingos con Campo Grande como protagonista de la programación familiar con los 'Jardines musicales' a las 11.00 horas.

Además, en Campo Grande se podrá disfrutar de música en directo, mientras que 'El Tesoro del Estanque' ofrecerá una aventura para todos los públicos los sábados de julio y agosto a las 19.00 horas, y en septiembre y octubre a las 18.00 horas, según ha informado el Ayuntamiento de Valladolid en un comunicado recogido por Europa Press.

La programación continúa con propuestas como 'Valladolid histórico', una oportunidad para conocer el patrimonio y los principales episodios de la historia de la ciudad. Esta visita se podrá realizar los lunes, miércoles, viernes, sábados y domingos a las 12:00 horas, y los martes y jueves a las 19.00 horas durante julio y agosto.

A partir de septiembre hasta diciembre, el horario de tarde será a las 18.00 horas. La programación también incluye la visita 'Ríos de Luz' los viernes y sábados y 'Valladolid en idiomas' y la 'Ruta Arqueológica' los sábados. La visita a la Academia de Caballería tendrá lugar los viernes y sábados a partir de septiembre.

Además, se celebrarán varias visitas teatralizadas que acercan la historia de Valladolid de una manera "amena y participativa". 'La Controversia de Valladolid' y 'Fantasmas y más' tendrán lugar los sábados, mientras que 'La memoria del Palacio Real' y 'Descubriendo a Colón' se llevarán a cabo los domingos.

El Bus Turístico ampliará sus servicios durante los meses de julio y agosto con nuevas salidas: los jueves y viernes, a las 17.00, 18.00, 19.00 y 20.00 horas; los sábados y domingos, a las 12.00 y 13.00 horas, además de los horarios de tarde a las 17.00, 18.00, 19.00 y 20.00 horas.

La programación se completa con las visitas a la Torre de la Catedral, disponibles de martes a domingo en horario de mañana y tarde, actividad que se puede reservar a través de la web info.valladolid.es o en las Oficinas de Turismo de la Acera de Recoletos, San Benito y el punto de información de la estación de trenes.

LA PROGRAMACIÓN TURÍSTICA EN LOS DÍAS FESTIVOS

Los festivos del segundo semestre del año también contarán con una programación especial. En el caso del próximo 15 de agosto, con motivo de la fiesta de la Asunción de la Virgen, la programación se modifica: 'La Controversia de Valladolid', a las 11.00 horas; 'Valladolid Histórico', a las 12.00 horas; 'El Tesoro del Estanque' a las 19.00 horas; 'Ríos de Luz', a las 21.30 horas; 'Torre de la Catedral', a las 11.00, 12.00, 13.00, 19.00, 20.00, 21.00 y 22.00 horas; y el 'Bus Turístico' a las 12.00, 13.00, 17.00, 19.00 y 20.00 horas.