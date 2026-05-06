Valladolid invita al "diálogo de las culturas" en la 23 edición de la Semana Intercultural del 16 al 30 de mayo

Foto de familia del concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, Rodrigo Nieto, con representantes de entidades y asociaciones de personas inmigrantes. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha presentado este miércoles la programación de la 23ª Semana Intercultural, que se celebrará del 16 al 30 de mayo y que propone un "diálogo de las culturas" que conviven en la ciudad.

El evento ha sido presentado por el concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, Rodrigo Nieto, acompañado por entidades sociales y asociaciones de personas inmigrantes.

Este evento, ya consolidado en la ciudad, tiene como objetivo poner en valor la riqueza cultural de Valladolid. Durante la presentación, Nieto ha subrayado que con este programa se busca poner la mirada en "el encuentro, el diálogo y la convivencia, base esencial de una comunidad donde todos cabemos en libertad".

Asimismo, ha destacado la importancia de crear espacios en los que el diálogo y el reconocimiento mutuo sean pilares de una ciudad más inclusiva.

A lo largo de estos días se desarrollarán 13 actividades dirigidas a todos los públicos.

Entre ellas, destaca el café-tertulia 'Diálogo entre culturas', un debate con entidades sociales y usuarios de los Centros de Vida Activa; la ruta 'Conociendo Valladolid', una visita guiada teatralizada sobre la Controversia de Valladolid; y una actividad dirigida a jóvenes, en la que habrá una exhibición de diferentes bailes y músicas del mundo en el Espacio Joven Norte.

Asimismo, tendrá lugar el Encuentro Intercultural, en colaboración con las asociaciones de personas inmigrantes, la comunidad gitana y la Federación de Casas Regionales y Provinciales de Castilla y León, el próximo domingo 17 de mayo.

La actividad se iniciará en la Plaza Mayor y concluirá en la Plaza de Portugalete, donde se realizará una muestra de folclore tradicional de distintos países en forma de pasacalles con música y baile.

También se celebrará la jornada técnica 'Diálogo entre culturas' el próximo 20 de mayo en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid.

En ella participarán el concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales; el decano de la Facultad de Derecho y director del Observatorio de Derechos Humanos, Javier García Medina; el director del Archivo Municipal de Valladolid, Eduardo Pedruelo; el doctor en Derecho Valentín Merino Estrada; la directora del Área de Trabajo e Inmigración, Beatriz Macías Rodríguez; la técnico del Centro de Atención al Inmigrante del Ayuntamiento de Valladolid, Elena Pineño; la mediadora de la Fundación Red Íncola, Ghizlane Darkaoui, y el coordinador de ACCEM Valladolid, Diego Cebas Lapeña.

Durante su intervención, el concejal ha querido agradecer la colaboración de todas las instituciones y entidades que hacen posible esta Semana Intercultural.

La 23ª Semana Intercultural, ha destacado el Ayuntamiento, "refuerza el compromiso de Valladolid con una ciudad donde todos caben y representa una oportunidad para seguir construyendo comunidad desde el respeto, el diálogo y el encuentro".