Valladolid lanza una Misión Comercial a Florida para la internacionalización de sus pymes. - AYUNT. VALLADOLID

Empresas vallisoletanas viajarán a Miami y Orlando para abrir nuevas vías de negocio y conocer mejor el ecosistema de EEUU.

VALLADOLID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid organiza una Misión Comercial estratégica a Miami y Orlando (Florida), que se llevará a cabo a finales del año 2025, para impulsar la internacionalización de sus pymes y establecer alianzas sólidas en el entorno empresarial e institucional estadounidense.

La acción está organizada a través de la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico (IdeVa) y de la mano de Cámara de Comercio y CEOE Valladolid. Las empresas interesadas pueden inscribirse en este enlace: Valladolid Consolida - Cámara Comercio Valladolid.

Se da la circunstancia de que Orlando es una de las ciudades hermanas de Valladolid desde 2006. Esta acción forma parte del programa 'Valladolid Consolida', enmarcado en la estrategia 'Valladolid Now', la Oficina Municipal de Proyectos y Atracción de Inversiones, con el fin de fomentar el crecimiento del tejido empresarial local, especialmente de start-up tecnológicas.

Precisamente, Consolida Start-Up, que se lleva también a cabo dentro del programa Consolida, aborda este año entre sus diez talleres de aceleración y formación la comercialización para empresas emergentes.

UN PUENTE CON EEUU

La misión se centrará en abrir puertas en sectores estratégicos como el tecnológico, turístico, científico y agroalimentario, ofreciendo a las empresas participantes reuniones personalizadas con potenciales socios y clientes, visitas a incubadoras y aceleradoras, sesiones de networking con inversores, así como encuentros para abordar aspectos legales, fiscales y operativos para entrar y crecer en el mercado norteamericano.

Además, el viaje de inmersión incluirá reuniones estratégicas en Miami con distintas entidades públicas y privadas para abrir una red de contactos clave y conocer de cerca el ecosistema empresarial y de comercialización en la zona.

La nueva expedición toma el relevo de la misión comercial a Nueva York de 2024, en la que siete startups vallisoletanas participaron en un intenso programa de networking y formación en uno de los ecosistemas de emprendimiento más potentes del mundo, logrando contactos estratégicos que siguen dando frutos.