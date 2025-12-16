Valladolid lanza un nuevo programa para la competitividad de pymes y micro pymes

VALLADOLID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha dado luz verde a un convenio de colaboración con la Cámara de Comercio, Industria y Servicios, que tiene como objetivo la puesta en marcha un nuevo plan de apoyo a la competitividad de pymes y micro pymes de la ciudad.

Dicho convenio, se alinea con el plan de acción de la Misión Valladolid, un proyecto "transformador que está consolidando a la capital como ciudad europea de vanguardia, comprometida con la transición hacia un modelo urbano y empresarial más responsable y eficiente", señala a través de un comunicado remitido a Europa Press.

El presupuesto total del proyecto es de 187.528 euros de los que el Ayuntamiento de Valladolid financia casi el 90 por ciento del programa, con 168.136 euros y la Cámara aporta 19.392 euros. "Se trata de un apoyo financiero para el nuevo reto que implica que las empresas locales implanten prácticas de desarrollo responsable y la adopción de modelos energéticos más respetuosos con el medio ambiente", apunta la información.

En este sentido, las pequeñas empresas, pymes y micro pymes están en "primera fila" para abordar planes de responsabilidad ambiental "con acciones de desarrollo responsable". "Planes que afronten los desafíos ambientales para reducir costes, mejorar su competitividad y fortalecer su posicionamiento", ha añadido.

De ahí que esta nueva iniciativa de colaboración surja para "ayudar a las pequeñas empresas". Las pymes y micropymes podrán participar "a coste cero" en el programa, cuya convocatoria está prevista para febrero de 2026.

El programa ofrecerá un servicio completo de información, asesoramiento y acompañamiento, que incluirá tanto la elaboración de un plan de responsabilidad ambiental (con diagnóstico, indicadores y propuestas de mejora) como el apoyo necesario para poner en marcha algunas de las actuaciones recomendadas.

El convenio estará en vigor hasta el 30 de noviembre de 2026, con posibilidad de prórroga por un año más.