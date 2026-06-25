Valladolid lanza la revista 'Jugando entre recuerdos' para preservar la memoria de los juegos tradicionales

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero presenta la revista 'Jugando con recuerdos' junto a los representantes de Clece Laura Cantero y José Manuel Millán - EUROPA PRESS

VALLADOLID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) del Ayuntamiento de Valladolid ha presentado este jueves la revista 'Jugando entre recuerdos', que recopila diez juegos tradicionales para fomentar "alternativas de ocio saludable" y preservar su relevancia entre generaciones.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha dirigido el acto de presentación junto a representantes de la UTE Senior Servicios Integrales-Onet, entidad gestora del SAD, en el que ha destacado, en declaraciones recogidas por Europa Press, la importancia de recordar "las vivencias y sentimientos" que se tienen a lo largo de la vida, en este caso a través de estos juegos "ancestrales".

Por su parte, la delegada social de Clece en la zona Noroeste, Laura Cantero, ha señalado que con este proyecto, que está escrito con un lenguaje para "menores de diez años", se busca valorar a las personas mayores como "transmisoras de sabiduría popular".

Asimismo, Cantero ha indicado que la revista tiene múltiples objetivos, como trabajar la reminiscencia de las personas usuarias del servicio, trasladar conocimientos de generación en generación, enseñar a los menores que se puede jugar en las calles y "alejarse de las pantallas", así como facilitar la realización de actividades en centros escolares en un futuro.

HISTORIAS DE VIDA

La iniciativa 'Jugando entre recuerdos', en la que han participado los 4.300 usuarios del Servicio de Ayuda a Domicilio, recoge los juegos y pasatiempos con los que crecieron quienes vivieron su infancia entre las décadas de los años treinta y setenta, una época en la que la calle era el principal escenario de juego.

Detrás de cada juego recogido en la revista hay una historia personal que refleja la vida cotidiana de varias generaciones de vallisoletanos, como el caso de José María Fanarraga, de 80 años, que recuerda cómo jugaba al hinque en las tardes sin escuela, o de Joaquina Gil, de 87, que conserva su colección de tabas como un "auténtico tesoro de infancia".

También María Severina Mencía, de 88 años, evoca su diábolo, hoy sustituido por partidas de cartas con sus nietos, mientras que Rosa, de 92 años, todavía entona las canciones que acompañaban los juegos de su niñez.