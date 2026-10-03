Valladolid licita por 122.804 euros el alquiler de escenarios e instalaciones eléctricas para actividades vecinales

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VALLADOLID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado el expediente para contratar el suministro, en régimen de alquiler, de infraestructuras temporales e instalaciones eléctricas destinadas a las actividades del Servicio de Participación Ciudadana y al apoyo de las entidades vecinales desde 2027. El presupuesto asciende a 122.804 euros, IVA incluido, un 3,74 por ciento más que el contrato anterior.

La iniciativa responde a la necesidad de disponer de infraestructuras temporales tales como escenarios e instalaciones eléctricas provisionales en espacios públicos que carecen de ellos, incluidas las operaciones de transporte, montaje, instalación, mantenimiento y desmontaje vinculadas a los elementos contratados.

El contrato se divide en dos lotes, uno para infraestructuras temporales y otro para instalaciones eléctricas, con lo que se mantiene la especialización de las prestaciones y se favorece la participación en la licitación de empresas especializadas y pymes, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press.

La nueva contratación responde a que el contrato por lotes, adjudicado en 2022, finaliza en cuanto al lote de infraestructuras el 20 de enero de 2027 y el lote de instalaciones eléctricas el 23 de enero de 2027.

Para el nuevo contrato, el presupuesto propuesto asciende a 122.804 euros (IVA incluido), distribuido en 91.296 euros para el lote de infraestructuras temporales y 31.508 euros para el lote de instalaciones eléctricas. El gasto se programa para los ejercicios 2027, 2028 y el período comprendido entre el 1 y el 20 de enero de 2029.

En comparación con el presupuesto de los contratos que ahora finalizan, por un total de 118.374 euros (IVA incluido), la nueva propuesta incrementa el presupuesto conjunto en 4.430 euros, lo que supone un aumento del 3,74 por ciento, ha destacado el Consistorio.

El contrato se plantea con una duración inicial de hasta dos años desde su formalización y con posibilidad de prórroga por un período máximo de otros dos años, hasta un horizonte máximo de cuatro años.