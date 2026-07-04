Valladolid se moja este domingo por la Esclerosis Múltiple en una jornada que aúna solidaridad y deporte

La piscina de Juan de Austria acogerá este domingo el salto inaugural de la XXI edición de la campaña en la capital del Pisuerga

Europa Press Castilla y León
Publicado: sábado, 4 julio 2026 12:50
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   VALLADOLID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

   La Asociación de Esclerosis Múltiple de Valladolid celebra un año más su tradicional jornada solidaria 'Mójate por la EM', una acción que busca la sensibilización social y la solidaridad con las más de 55,000 personas diagnosticadas en España, de las cuales 1,000 residen en la provincia vallisoletana.

   La campaña de participación ciudadana y captación de recursos fue iniciada en España por la Fundación de Esclerosis Múltiple hace 32 años con el objetivo principal de mejorar la calidad de la atención a las personas afectadas y apoyar la investigación de esta enfermedad en nuestro país.

   Durante la jornada, los participantes podrán nadar voluntariamente la distancia que elijan y al final del día, los metros nadados en toda España se sumarán como símbolo de apoyo colectivo.

   La piscina de Juan de Austria acogerá el salto inaugural este domingo, 5 de julio, a las 13.00 horas.

   La esclerosis múltiple es una enfermedad neurodegenerativa, crónica y enigmática que afecta a 58,000 personas en España, 4,723 en Castilla y León y más de 1,200 en Valladolid, según datos de la Consejería de Sanidad.

   El 70 por ciento de los casos se diagnostican entre los 20 y los 40 años, en pleno desarrollo personal y laboral y representa la segunda causa de discapacidad entre adultos jóvenes, tras los accidentes de tráfico, y la primera en discapacidad sobrevenida.

   En esta patología, el sistema inmunitario ataca los nervios por error, dejando cicatrices (esclerosis) que provocan problemas de movilidad y cambios emocionales.

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