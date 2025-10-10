Valladolid muestra el arte de 40 culturas precolombinas y la visión europea en dos exposiciones con más 230 piezas

El presidente de la Fundación Obra Pía de los Pizarro, Hernando de Orellana-Pizarro; la concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal; el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero; y el comisario, Roberto Pérez Traspalacios. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

Valladolid acoge las exposiciones 'Alma de América. Arte y mito precolombino' y 'Mundus Novus. La mirada europea al Nuevo Mundo', un proyecto conjunto de la Fundación Municipal de Cultura (FMC) que ha reunido más de 230 piezas de la Colección Pérez Traspalacios para conectar el "legado" de 40 culturas precolombinas con la visión que tuvo Europa tras el descubrimiento del continente americano.

El "alma" de América llega así al "corazón" de Valladolid a través de dos propuestas complementarias: por un lado, un recorrido por la riqueza material y espiritual de las civilizaciones prehispánicas y, por otro, la huella que dejaron en los primeros mapas, códices y crónicas que circularon en Europa.

Ambas muestras invitan al público a descubrir "el latido de las milenarias culturas precolombinas y el eco de las primeras visiones europeas del Nuevo Mundo", según los organizadores. "Dos miradas unidas por un mismo hilo conductor que se presentan con vocación divulgativa y abiertas a todos los público", han afirmado.

En este marco, la exposición 'Mundus Novus' podrá visitarse hasta el 23 de noviembre en la Sala de Las Francesas y hasta el 25 de enero de 2026 en la Sala de La Pasión la muestra de 'Alma en Ámerica'. Ambas tienen un horario de martes a domingo en horario de 12.00 a 14.00 y de 18.30 a 21.30 horas, con entrada gratuita. Además, FMC ha organizado visitas comentadas todos los miércoles a las 20.00 horas en La Pasión, sin necesidad de inscripción previa.

En esta línea, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha destacado en la inauguración que ambas exposiciones "tienden puentes entre Europa y América desde el arte y el conocimiento" y ha recordado la vinculación histórica de la ciudad con la hispanidad, desde los últimos días de Cristóbal Colón en el convento de San Francisco hasta la Controversia de Valladolid.

"Valladolid tuvo un papel determinante en la configuración de España y en la unión entre pueblos a uno y otro lado del Atlántico, y estas muestras nos lo recuerdan", ha subrayado Carnero.

'ALMA DE AMÉRICA'

La exposición 'Alma de América', que puede verse en La Pasión, presenta 185 piezas arqueológicas de más de 40 culturas, desde las primeras sociedades surgidas hace 4.000 años hasta los imperios inca y azteca.

Vasijas, esculturas, ídolos, máscaras funerarias o representaciones chamánicas permiten recorrer mitos, estructuras de poder y prácticas espirituales de civilizaciones milenarias.

El comisario, Roberto Pérez Traspalacios, ha asegurado que el objetivo es "poner al alcance del público el alma de América en el corazón de España" y ha defendido que se trata de "auténticas obras de arte cargadas de espiritualidad, no simples piezas de artesanía".

Según ha explicado, el planteamiento museográfico busca "elevar la consideración de estos objetos como expresiones artísticas universales, fruto de la comunicación del hombre con lo divino".

'MUNDUS NOVUS'

Por su parte, la Sala de Las Francesas acoge la exposición 'Mundus Novus', que se centra en el contacto de la Vieja Europa con las nuevas tierras y sus pueblos. A través de códices, mapas, libros y crónicas de la conquista, se muestra cómo el conocimiento de las nuevas tierras "sacudió" los fundamentos de la cultura occidental.

Entre las piezas más destacadas se encuentra un facsímil del Códice Trocortesiano, uno de los tres "únicos" códices mayas conservados en el mundo, junto a crónicas de México y Perú, documentación sobre flora y fauna americanas y primeras ediciones de Garcilaso de la Vega, el Inca.

El cónsul honorario de Perú en Salamanca, José Carlos Palomino Vergara, ha agradecido la invitación y ha señalado que la muestra supone "un reencuentro para dar a conocer una historia quizás no suficientemente conocida y que fortalece la unión entre España y América en este presente compartido".