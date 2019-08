Valladolid muestra la "dimensión cultural" del bailaor Vicente Escudero en una exposición en la Casa Revilla

Publicado 29/08/2019 15:15:49 CET

Una exposición dedicada a "la dimensión cultural" del vallisoletano Vicente Escudero recoge las reflexiones, dibujos, poesías, novelas, documentales del bailaor que se podrá visitar desde este jueves y hasta el 27 de octubre en la Sala Municipal de Exposiciones de la Casa Revilla.

'Vicente Escudero. Bailarín y bailaor. Testimonios de un creador vallisoletano y universal', además de mostrar los dibujos del bailaor que son patrimonio del Ayuntamiento de Valladolid, analiza la figura de Escudero en una dimensión "más profunda" en la que puede contemplarse su importancia y su trascendencia profesional y mediática las décadas de los 20 a los 50.

El comisario de la exposición, Juan González-Posada, ha indicado que Escudero era "una persona ilusionada por el saber" y es que "detrás de ese revolucionario de la danza hay una gran persona", que es lo que muestra esta exposición que permanecerá abierta de martes a domingo y festivos de 12.00 a 14.00 horas y de 18.30 a 21.30 horas.

En ella se pueden ver también recortes de prensa nacional e internacional en las que aparecía el bailaín, como las del New York Times; programas de mano de los grandes teatros; una selección de documentales y películas en las que participó; además de ahondar en su vida, su decálogo con el que "sienta las bases del baile flamenco puro", sus amigos y las frustraciones de este bailaor, bailarín, coreógrafo, pintor, escritor, cantaor, conferenciante y actor.

Como escritor destacan los libros 'Mi baile', 'Pintura que baila' y 'Arte flamenco jondo', que se pueden observar en la exposición, así como doce documentales entre los que destaca 'Fuego en Castilla' de José Val del Omar, galardonada en el Festival de Cannes de 1961, de 27 minutos de duración cuya particularidad es que la única parte sonora son los pies y las manos de Escudero en el patio del Museo de Escultura de Valladolid.

En la muestra también se destaca su figura como pintor ya que "no es un pintor al uso" porque hacía un paralelismo entre el baile y la pintura de la que él declaraba "yo no sé ni dibujar, ni pintar, y estoy convencido de que esa ignorancia es la que me permite plasmar con toda libertad, sin trabas ni preocupaciones, mis ideas, por medio de esa forma de expresión que es el dibujo".

Alguna cita como la anterior y otras reflexiones que hicieron sobre su figura diferentes artistas, como Joan Miró, Manuel de Falla o el también vallisoletano Eduardo García-Benito, se pueden leer en las paredes de la Sala de Exposiciones de la Casa Revilla en esta muestra que, según ha señalado la concejal de Cultura y Turismo de Valladolid, Ana Redondo, es "muy completa".

SOBRE VICENTE ESCUDERO

Vicente Escudero (Valladolid, 1888- Barcelona, 1980), hijo de payos castellanos que se relacionaron con gitanos, fue "un hombre del Renacimiento en pleno vanguardismo del siglo XXQ que comenzó a bailar de niño en su ciudad natal y, aunque su formación fue totalmente autodidacta, destacan las enseñanzas que recibe de Antonio de Bilbao.

Durante su juventud Escudero se trasladó a París y a partir de ese momento recorrió los escenarios de Europa y Estados Unidos donde conoció a los artistas más famosos de la época.

Escudero murió el 10 de diciembre de 1980 en Barcelona y esta enterrado en el Panteón de Hombres Ilustres de Valladolid.