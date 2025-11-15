Valladolid muestra en Intur la fuerza de la marca 'Ciudades Creativas' de la Unesco

La concejala de Turismo, Eventos y Marca ciudad de Valladolid, Blanca Jiménez, junto a la concejala de Cultura, Turismo y Educación del Ayuntamiento de Burgos, Andrea Ballesteros - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Valladolid ha mostrado en la Feria Internacional del Turismo de Interior (Intur) la fuerza de la marca 'Ciudades Creativas' de la Unesco a través de un acto en el que los asistentes han podido conocer la pertenencia de la capital vallisoletana y de Burgos a la Red de Ciudades Creativas, el recorrido realizado hasta el presente y sus proyectos a corto y medio plazo.

Durante su intervención en la presentación 'Ciudades Creativas', la concejala de Turismo, Eventos y Marca ciudad, Blanca Jiménez, ha señalado que el hecho de que Valladolid es una 'Ciudad de Cine' a nivel internacional lo confirman sus 70 ediciones de la Semana Internacional de Cine (Seminci), su Cátedra de Cine, la segunda más antigua que existe, sus diez años de la oficina técnica 'Valladolid Film Commission' y, también, su pertenencia a la Red de Ciudades Creativas de la Unesco desde hace ya seis años.

Una condición que comparte con la vecina ciudad de Burgos, si bien ésta desde hace diez años en la categoría de "Ciudad de la Gastronomía", ha precisado la edil.

Aunque dicho reconocimiento por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) sea reciente, la relación con la creatividad audiovisual ha marcado la historia de la ciudad desde hace siete décadas, ha sostenido la concejala, lo que es reflejo de trabajo, dedicación y "de la estrecha relación que los vecinos de la ciudad tienen con el séptimo arte".

El acto, que ha contado también con la presencia de la concejala de Cultura, Turismo y Educación del Ayuntamiento de Burgos, Andrea Ballesteros, y de la responsable del área de Promoción Turística de la Sociedad para la Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Burgos, Raquel Puente Robles, ha permitido a los asistentes conocer la pertenencia de ambas ciudades a la Red de Ciudades Creativas, el recorrido realizado hasta el presente y sus proyectos a corto y medio plazo.

Jiménez ha hecho un recorrido por los grandes hitos de la ciudad que ha partido del audiovisual, pero con la mirada puesta en la promoción de la creatividad en todas sus expresiones, lo que genera "la vibrante vida cultural de la localidad, que es la expresión de la aportación que la creatividad puede hacer al desarrollo social, humano y económico, desde la apuesta por la apertura al talento procedente de todos los rincones del planeta, con el arte audiovisual como guía en este dinámico proceso".

Precisamente, ha destacado que en los seis años de pertenencia a la Red de Ciudades Creativas, han sido numerosas las actividades desarrolladas en la ciudad más allá de las de naturaleza puramente audiovisual, con especial atención a la preservación del patrimonio artístico y cultural y la colaboración con los centros de formación para impulsar el talento y apoyar proyectos relacionados con el cine, la música o las artes plásticas.

Dentro de las de carácter audiovisual, la concejala ha recordado el trabajo incesante por parte de la Valladolid Film Commission, cuyo décimo aniversario celebramos hace justo un año.

"Un esfuerzo que se ha traducido en la captación y el apoyo de más proyectos de rodajes en la ciudad y la provincia de Valladolid que nunca, consiguiendo este último año un récord con 66 rodajes en la ciudad", ha expresado.

OTRAS ACCIONES DESTACADAS

Otras acciones destacadas realizadas con el impulso de la Red en estos años han sido la creación de Espacio Seminci o la celebración de la 38 edición de los premios Goya, un evento que puso de manifiesto el reconocimiento de 'Valladolid como Ciudad de Cine' por parte de la Academia de las Artes y las Ciencias Audiovisuales de España y con el que el Ayuntamiento se volcó con un programa de actividades paralelas que se convirtió en el más ambicioso en las casi cuatro décadas de los 'cabezones'.

Dentro de las actividades más orientadas a la industria audiovisual destaca incorporación del Mercado de Cine Independiente (MERCI) a la programación de Seminci o la celebración de cinco ediciones de Shooting Locations Marketplace, el mayor encuentro de localizadores de cine en Europa, así como la constante colaboración con festivales especializados para la promoción del talento local como el Notodofilm Film Festival y su premio Valladolid Ciudad Creativa, Cinhomo, Rueda con Rueda, Socine o Visionando.

Destaca también la internacionalización de la marca Valladolid Ciudad de Cine, tanto dentro de la propia Red, en las conferencias anuales de Ciudades Creativas o en festivales desarrollados desde India a Cannes o Corea del Sur, como de la mano de la participación en la Red española de Film Commissions, Spain Film Commission, cuya presidencia nacional ostenta Valladolid desde hace un año.

La concejala ha finalizado al poner de manifiesto los objetivos futuros de Valladolid como Ciudad Creativa, con especial atención al cine y al audiovisual en general.

En primer lugar, continuar en la internacionalización de la actividad audiovisual en Valladolid, mediante la captación de rodajes internacionales, el impulso a la red europea de festivales y a la iniciativa Europa Cinemas.

Por otro lado, continuar con el desarrollo de proyectos de equipamientos de apoyo y fomento de la creatividad en las diferentes categorías que la Red UNESCO (además del Cine, la Gastronomía, la Música, el Diseño, las Artes digitales, la Artesanía, y la Literatura), como el nuevo Centro de la Cultura del Vino 'Las Catalinas', la renovación del Teatro Lope de Vega, el nuevo Hub de videojuegos y el Polo de contenidos digitales.

Y, finalmente, impulsar la visión social y la educación para la creatividad, con proyectos como Pajarillos Educa, ha concluido.